Terminaron los grupos en la Liga Femenina: clasificados y sus llaves

Terminó la jornada de grupos en la Liga Femenina y ya están definidos los equipos clasificados que pelearan por el título de la segunda edición del torneo. Por su puesto, Santa Fe y Huila, últimos finalistas, no se quedaron por fuera de la fiesta.

Clasificados:

Grupo A:



Huila ya estaba clasificado y quedó líder de su grupo



Tolima empató y pudo peligrar, pero Alianza, su seguidor, también empató y el equipo de Ibagué quedó segundo.



Grupo B:



Santa Fe ya se encontraba clasificado y quedó líder de su grupo



Patriotas ganó, dependía de sí mismo, y se mantuvo segundo de su grupo.



Grupo C:



Cortuluá le ganó a Pereira y lo eliminó. Espera el partido de América para saber si queda primero o segundo. Si pierde, queda líder, si empata o gana, pasa a la segunda posición.



América jugará el último partido en la noche debido a la lluvia en el Pascual Guerrero. Enfrenta a Atlético, que ya está eliminado



Grupo D:



Nacional fue el líder del grupo, que ya estaba clasificado.



Unión Magdalena ganó su partido y quedó segundo en el torneo.

Cruces:

Huila vs. Unión Magdalena



Santa Fe vs. América*



Nacional vs. Tolima



Cortuluá vs. Patriotas*



*Actualmente, con Cortuluá de líder, así están los cruces. Si América gana en la noche, las escarlatas enfrentan a Patriotas y las de Tuluá visitan a Santa Fe.



El equipo que quedó primero de su grupo empieza la llave de visitante y la finaliza de local.

Resultados de la última fecha:

Alianza 2 - Cúcuta 2



Nacional 2- Envigado 1



Quindío 4 - Orsomarso 1



Real Santander 2 - Tolima 2



Unión Magdalena 1 - Junior 0



Santa Fe 6 - Fortaleza 0



Pereira 0 -Cortuluá 2



Pasto 0 - Patriotas 3



Equidad 3 - Bogotá 0



Huila 2 -Bucaramanga 0



América y Atlético se terminará de jugar a las 8:10 p.m. por problemas de clima. Van 0-0