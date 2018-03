'No hay fórmula para los goles olímpicos, es algo que he entrenado': Catalina Usme

Catalina Usme se ha convertido en una especialista en hacer goles olímpicos. La talentosa delantera del América anotó frente a Cortuluá, por la sexta fecha de la Liga femenina desde el saque de esquina, y anteriormente, ya había hecho lo propio contra Orsomarso, por la cuarta jornada de la zona C.

La artillera antioqueña siempre se ha destacado en el fútbol femenino por su buena pegada de media distancia y esa virtud la está sacando a flote en el actual campeonato de mujeres.



“No hay fórmula, la pegada siempre ha sido una virtud que he tenido, es algo que he entrenado bastante, si se entrena, en algún partido tiene que salir”, dijo Usme a FUTBOLRED cuando se le fue interrogada si había una receta mágica para anotar goles olímpicos.



Catalina aseguró que esa cualidad la ha ido puliendo con el entrenador del equipo, Jersson González, y agregó, que para fortuna de ella, le han salido esos tantos.



“Tenemos una ventaja y es que tenemos a Jersson, un excelente cobrador de tiros libres, le gusta mucho la pelota quieta. Eso ha sido algo que no había trabajado con ningún entrenador y creo que son pocos los que se preocupan por eso. He tenido la fortuna de hacerlo bastante en los entrenamientos y en los partidos se han dado”.





Hay que ir por pasos, pero mi sueño con América es ganar una Copa Libertadores, pero para eso hay que ganar la Liga primero”.

La jugadora de la Selección Colombia también habló del modo de trabajo de González con el grupo, elogió su estilo de juego y de lo que le ha aportado, él como exjugador, a las escarlatas.



“Al lado de él hemos aprendido bastantes cosas, ha sido un hombre que ha llegado a sumar al fútbol femenino, que es lo que hemos estando necesitando, que de a poco se ha ido enamorando de este proyecto. Tácticamente nos ha aportado, es muy exigente con el trabajo, a la hora del trabajo táctico es muy riguroso con los hacemos, esos hábitos dentro de la cancha, un equipo sólido y en la parte de adelante hay que jugadoras para resolver”, sostuvo.



Y de la forma de jugar de América en este campeonato, en las que se ubican con 13 puntos en el grupo C, tras seis fechas dijo: “El equipo tácticamente es muy ordenado, lo hemos ido adquiriendo con el trabajo de Jersson, que le encanta la pelota. Mi mejor ejemplo es Carolina Pineda, que en Colombia la tenían como una de las que más ‘pegaba’ y hoy es una de las que más juega y menos pega. Eso habla del estilo que le gusta al entrenador, no le agradan las patadas, le encanta el juego bien visto: bonito. Esa confianza para que el grupo sume, ha sido poco tiempo juntas, pero nos hemos compenetrado bien”.



De su meta personal con las diablas rojas, Usme manifestó que le apunta al campeonato, pero en su horizonte también está un torneo internacional con su equipo.



‘Cata’ volvió a referirse a esos goles olímpicos y dice que no se imagina marcarlos, pero ahora que ya los pudo anotar, va por más. En cada pelota que tenga de esquina, le apuntará a celebrar.



“Claro que no (de marcar goles olímpicos), siempre trato de aportarle lo mejor al equipo y tengo claro que una de mis virtudes es la pegada, intento siempre que en esas pelotas que nos quedan ahí formar peligro en el área, esa es la idea principal; el balón cerrado siempre difícil para cualquier arquera”.



“Sin duda alguna no lo voy a dejar de hacer, cada que vez que tenga la posibilidad de patear un tiro de esquina, voy a buscar eso”, agregó.



Esos tantos le han significado elogios, aplausos, vítores, pero ella es modesta y le da todos los créditos al equipo, al trabajo en grupo.



“Más que eso, es un trabajo colectivo, sin ellas tampoco podría brillar, es más un trabajo de equipo, donde ellas también aportan su granito de arena, el elogio es para todas, para las '11' que estamos adentro, las que están afuera y las que les toca, por ocasiones, ir a la tribuna”, dijo.



También tuvo palabras para los grupos y el del América, el C, que terminan de completar Cortuluá, Orsomarso, Pereira, Quindío y Atlético de Cali.



"Todos los grupos son parejos, se nota el cambio, el progreso de la liga pasada a la de hoy futbolísticamente. De pronto, el semestre pasado estaban más definidos los equipos que clasificaban, pero hoy en día no se puede dar un favorito para clasificar en los zonales. Eso lo hace mejor, más vistoso; la competencia hace que esto progrese todos los días. Eso va a crear mucho más hinchada.



Y por último se unió a la petición de sus colegas, el de hacer un campeonato más largo y no de cuatro meses.

Es pedirle a la Dimayor y a la Federación que el torneo sea más largo, que no dure cuatro meses. Los patrocinadores son difíciles de conseguir, su marca se va a ver por poco tiempo. La primera tarea es que se haga un torneo todo el año, o dos en el mismo año

Usme espera seguir con ese buen fútbol, goles y más, que le permitan al América llegar lo más lejos posible en la Liga femenina-2018.



