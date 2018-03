'Nacional está para ganar, las mujeres debemos trabajar a la par': Arbeláez

Atlético Nacional en su primera Liga femenina está haciendo una gran campaña. Las verdolagas son primeras del grupo D, con 7 puntos, los mismos que Unión Magdalena y Junior, pero con mejor diferencia de gol.



Carolina Arbeláez es una de las futbolistas que está teniendo una buena regularidad y actuaciones con el conjunto verde antioqueño. La volante se muestra complacida por estar en un gran club, pero afirma que aún la plantilla tiene muchas cosas para dar.



“Esta es una institución grandísima y si no me equivoco, la mejor del país en cuanto a estructura, cancha; me enamoré desde que viene a la sede de Guarne. Para mí es muy emocionante jugar en el club del cual soy hincha, del cual me daba muchas alegrías cuando lo veía contra Medellín, Millonarios, Santa Fe; es una motivación más”, dijo de entrada la centrocampista en entrevista con FUTBOLRED.



Nacional tiene como resultados, un empate, una derrota y dos triunfos, el más reciente fue frente a Junior por 3-0 en el Atanasio. Arbeláez valoró la victoria sobre las tiburonas, pues fue uno de los clubes que mejor se reforzó para la competición. Para muchos, las verdolagas están haciendo de las ‘suyas’ en su zona.



”Estoy muy agradecida con todos en el club, nos queda mucho por dar, no han sido sorpresas, es el resultado del trabajo diario, el equipo se ha esforzado para conseguir los resultados y queremos seguir luchando para continuar de primeras en la tabla y seguir dando satisfacciones”.



Y agregó: "Pensamos que todos los clubes se preparan para ganar, para hacer el mejor papel, pero asimismo está Nacional, que está trabajando fuerte todos los días para seguir dando sorpresas, sabemos que los demás equipos tienen buenos refuerzos, pero el equipo está muy unido y sabe lo que tiene que hacer dentro del campo de juego. La mejor forma de respetar al rival es haciendo goles y ganándole, eso se vio reflejado en el partido contra Junior”.



Al igual que en el equipo masculino que se le exigen títulos y grandes actuaciones, en las mujeres también existe el mismo reto. Carolina y compañía saben que no será nada fácil, pero tienen las armas para lograrlo.



Los directivos nos dicen que Atlético Nacional nunca está para participar en los torneos, sino para ser finalistas y ganar. Es un club grande, con una infraestructura enorme, los hombres siempre se preparan bien y marcan la diferencia, esto no puede ser un paso al costado de las mujeres, debemos trabajar a la par y conseguir buenos resultados. El grupo está muy bien, tenemos grandes jugadoras

‘Caro’ llegó para esta Liga luego de su paso Young Harris, de Georgia (Atlanta) y previamente había competido con Envigado en la primera Liga femenina, en ambos clubes con buenas presentaciones. Arbeláez habló del estilo de juego de Nacional y también de sus cualidades como futbolista y de lo que le puede aportar al verde paisa.



"Somos un equipo muy aguerrido, nos gusta tocar la pelota, hacer cambios de ritmo, de frente. Trabajamos mucho en la semana pelota quieta. Soy una persona tranquila, unida, me llevo bien con las compañeras. En la parte de juego soy muy colectiva, toco mucho el balón; darle trámite a la pelota, espero seguir marcando la diferencia y haciendo lo mejor por este club, el cuerpo técnico confía en mí y seguir adelante".



A sus 23 años, Carolina tiene una amplia carrera profesional, ha hecho los ciclos en la Selección Colombia y en la actualidad es más que habitual en los llamados en la Tricolor. En Nacional tiene la oportunidad de compartir con Lady Andrade y Carolina Arias, de proceso también del combinado patrio. Destacó la labor de Andrade, de quien se considera admiradora de su fútbol.



“Lady Andrade junto a Natalia Gaitán para mí son las mejores jugadoras del país, que esté Lady acá es una motivación enorme, me gusta su forma de juego, es una mujer correcta y organizada; es un ejemplo a seguir. Muchas jugadoras del club me admiran a mí, pero yo la admiro es a ella", reveló.

También se refirió al grupo que conforma Nacional: el D, que lo terminan de integrar Junior, Unión Magdalena, Real Cartagena y Envigado. "Acá no se pueden dar ventajas, seguimos trabajando por dar lo mejor, por sacar los mejores resultados tanto de locales como visitantes, seguir en la lucha, no podemos menospreciar a ningún rival porque cualquiera puede dar la sorpresa y más en el grupo de nosotros que tenemos un equipo menos”.



También se mostró más que complacida de que la mayoría de los clubes en Colombia le apuesten al fútbol femenino, es un "plus muy 'chévere' que sigan apoyando a las mujeres, ojalá que haya mucha más competencia, que hagan otra liga el próximo semestre. Hay nuevos clubes apoyando, eso me parece muy bueno".

Y volvió a reiterar el objetivo de las verdolagas: "Ser campeonas, estamos trabajando para ello".

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

rammar@eltiempo.com

En Twitter: @Nella_Ramos