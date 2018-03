Los equipos de la B, en busca de 8 cupos a segunda ronda de Copa Colombia

Entre los martes y miércoles se disputarán los ocho encuentros de vuelta de la primera fase de la Copa Colombia, los protagonistas serán los 16 equipos de la Primera B, que buscarán los cupos que los llevará a la siguiente ronda. Real Cartagena, Cúcuta y Cortuluá son algunos de los conjuntos que llegan a las revanchas con ventaja.

Y son los 'heroicos' quienes reciben a Valledupar, actual líder del Torneo, en el estadio Jaime Morón e intentarán conservar la diferencia a favor (2 - 1) obtenido en el juego de ida. Los dirigidos por Marco Indaburo aprovecharon el descanso del fin de semana para ajustar algunas líneas y para darle rodaje al plantel para el encuentro de este martes en la noche.



Por su parte, el conjunto 'vallenato' viaja a la 'ciudad amurallada' con el objetivo de revalidar su gran inicio de temporada y buscar un triunfo a domicilio que le permita continuar con vida en la Copa. El plantel cesarense llega a este duelo de vuelta sin novedades y con la totalidad de los jugadores que han venido actuando en los últimos partidos.



Pereira a remontar una diferencia de dos goles en contra



Situación más complicada vive el Deportivo Pereira, que tuvo un paso en falso en su visita a Fortaleza en el estadio Municipal de Cota. Con un marcador de 3 - 1 en contra tendrá todo un reto para revertir la situación y no decirle adiós de forma tempranera a la Copa Colombia.



Entre tanto, los dirigidos por Carlos Mora viajan a la capital de Risaralda motivados y con la intención de dar la sorpresa en la Copa dejando fuera a uno de los históricos. Aunque saben que no será tarea fácil, intentarán ser ordenados en defensa y sacar provecho de la desesperación del rival para liquidar la serie y así avanzar a la segunda ronda.



De esta forma se disputarán los ocho encuentros de vuelta de la primera fase de la Copa Colombia y que se llevarán a cabo entre el martes 13 de marzo y miércoles 14 de marzo:



Martes 13 de marzo



Orsomarso vs. U. De Popayán (0-1)

Estadio Francisco Rivera Escobar

Hora: 3:00 p.m.



Barranquilla vs. Tigres (0-0)

Estadio Metropolitano

Hora: 3:00 p.m.



Real Cartagena vs. Valledupar (2-1)

Estadio Jaime Morón

Hora: 7:45 p.m.



Miércoles 14 de marzo



Quindío vs. Bogotá (1-1)

Estadio Centenario

Hora: 3:30 p.m.



Llaneros vs. U. Magdalena (0-0)

Estadio Manuel Calle Lombana

Hora: 3:30 p.m.



Pereira vs. Fortaleza (1-3)

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Hora: 3:30 p.m.



Real Santander vs. Cortuluá (1-2)

Estadio Álvaro Gómez Hurtado

Hora: 6:00 p.m.



Cúcuta vs. Atlético (1-0)

Estadio General Santander

Hora: 8:00 p.m.



