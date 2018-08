Junior no logró la ventaja que esperaba en Copa, venció 1-0 a Quindío

Atlético Junior empezó su defensa del título de la Copa Colombia y superó por la mínima diferencia, 1–0, a Deportes Quindío en el duelo de octavos de final que se llevó a cabo en el estadio Romelio Martínez. Un resultado que deja cierta incertidumbre, ya que no es la ventaja que esperaban los dirigidos por Julio Comesaña y quienes ahora deberán viajar a Armenia a buscar la clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto ‘tiburón’ saltó a la cancha con el propósito de hacerse con el control de las acciones, pero se encontró con un rival bien parado y que generó un par de llegadas con peligro. Y en una de esas jugadas surgió la polémica del primer tiempo, el juez central no vio una mano a favor de los visitantes tras un tiro de esquina cobrado por Juan ‘Ganiza’ Ortiz. A pesar del reclamo de los ‘cafeteros’, las cosas continuaban igualadas.



Con el pasar de los minutos, Junior fue despertando y empezó a sentirse cómodo en el terreno de juego, la velocidad de sus delanteros puso en aprietos a la defensa de Quindío y el encuentro empezó a desequilibrarse a favor de los dueños de casa. Ante este panorama, no demoró la aparición del primer gol, un contragolpe bien elaborado por los barranquilleros le permitió a Daniel Moreno (19 PT) romper la paridad.



Tras la celebración local, los ‘cafeteros’ buscaron la pronta reacción, pero carecieron de herramientas para quitarle el balón a su rival. Esta situación la aprovechó Junior para hacer valer su experiencia y dominar el duelo con una notable superioridad que los tuvo cerca de ampliar las diferencias. El portero Pablo Bentancur se convertía en figura gracias a sus oportunas reacciones y fue clave para mantener la corta diferencia antes del descanso.



Para la etapa complementaria, poco cambió el panorama del partido, el equipo de ‘curramba’ seguía con la intención de aumentar las cifras en el marcador y atacaba por los costados constantemente, gracias a un Víctor Cantillo que movía los hilos de su equipo. Mientras tanto, Quindío no se desesperaba y se defendía de manera aplicada, aunque los dirigidos por Alberto Suárez no metieron mucho miedo a la defensa rival, si provocó algunas acciones pusieron el riesgo la transitoria victoria de los locales.



Ya en el cierre, Junior fue mermando el ritmo, sintió el desgaste físico hecho a lo largo del encuentro y sus llegadas ya no eran tan continuas. Esto le permitió a la visita ganar en confianza y aproximarse al arco de Sebastián Viera con algunos remates de larga distancia. El resultado no era malo para Quindío, que logró darle tránsito al balón hasta el pitazo final y regresar a Armenia con una mínima diferencia que le permite ilusionarse con seguir avanzando en la Copa.





Cesar Dussán

Corresponsal FUTBOLRED