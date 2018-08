Con doblete de Aristeguieta, América venció 2-0 a Leones por Copa

Con un doblete del venezolano Fernando Aristeguieta, que pudo ser tripleta si no desperdicia una pena máxima en el segundo tiempo, América derrotó 2-0 este miércoles en el Estadio Pascual Guerrero a Leones, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2018.

Los rojos dominaron todo el primer tiempo, buscando especialmente el sector derecho. A los 18 minutos, el lateral Jonathan Pérez metió un centro por esa zona, cambiando de pierna, y el balón encontró perfectamente ubicado a Aristeguieta, quien con un bonito cabezazo en sostenido venció la resistencia del guardameta Arled Cadavid, para el 1-0.



Esa primera fracción dejó un tiro libre de Cabrera en el palo y a Larry Vásquez como hombre importante en un mediocampo en el que siendo un déficit la función ofensiva, ya que ni Brayan Angulo ni Jefferson Cuero pudieron con la responsabilidad y si no es porque los cambió el técnico Pedro Felicio Santos en el segundo tiempo, la escasa afición no se hubiera dado cuenta de que estaban en la cancha.



Los rojos fueron superiores, pero de nuevo les faltó convertir, ante un Leones que ratificó su pobreza futbolística y únicamente llegó en dos acciones con Carlos Gallego y Jonathan Marulanda.



Iniciando la complementaria, Carlos Lizarazo, el jugador que tanto se reclama para saber si es el hombre que necesita América en el armado, ingresó por Brayan Angulo, de quien se dice podría quedar definido este jueves como nuevo jugador del Pafos FC, del fútbol chipriota.



A los 24 minutos, los escarlatas confeccionaron una importante jugada colectiva entre Yesus y Lizarazo, quienes descargaron hacia Jonathan Pérez, quien de nuevo le sirvió el balón a Aristeguieta, y el ‘patriota’ definió con tranquilidad para el 2-0.



Pero luego el venezolano tuvo la tercera oportunidad de marcar, cuando Yesus Cabrera recibió falta en el área para tiro penal, a los 32 minutos. El cobro se fue al palo derecho, y el arquero Cristian Arroyave –que había entrado por el lesionado Arled Cadavid–, adivinó la intención del atacante y evitó el tanto rojo.



A pesar de las otras opciones que no definió, en América queda el respiro de que por lo menos hizo dos y le queda la tarea de ir a Itagüí el 29 de agosto a asegurar la serie y buscar los cuartos de final de la Copa Colombia 2018. También le viene el partido de Liga frente a Nacional, el sábado a las 5:30 p.m., nuevamente en el Pascual Guerrero.



Este miércoles también sonó el nombre del volante Daniel Buitrago para llegar como refuerzo escarlata, más con la posibilidad latente de Angulo para Chipre.





Estadio: Pascual Guerrero



Formaciones



América: Carlos Bejarano; Jonathan Pérez, Danilo Arboleda, Pedro Franco, Héctor Quiñones; Johnny Mosquera, Larry Vásquez, Brayan Angulo, Yesus Cabrera, Jefferson Cuero; y Fernando Aristeguieta.

DT: Pedro Felicio Santos



Goles: Fernando Aristeguieta (18 PT, de cabeza, y 24ST)



Leones: Arled Cadavid, Jonathan Marulanda, Édison Restrepo, John Mondragón, Carlos Gallego, Sebastián Gómez, Dayron Mosquera. Jerson Córdoba, Roger Lemus; Daniel Mantilla y Yesid Mena.

DT: Juan Carlos Álvarez







Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces