Definida la tercera fase de la Copa Colombia: ya hay equipos de la A

A falta del partido de vuelta entre Cúcuta y Real Cartagena para definir el último clasificado, la Dimayor definió la programación de la tercera fase en la Copa Colombia. Ya empiezan a entrar los equipos de la primera división para jugarse la clasificación de la próxima ronda.



Cúcuta está ganando por 1-0 sobre Real Cartagena y el partido de vuelta será este jueves a las 7:45 en el General Santander.



Así está definida:

2 de mayo



Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata



Patriotas FC vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia



Once Caldas vs Barranquilla FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Palogrande



3 de mayo



Leones FC vs Deportivo Pereira

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Ditaires



Atlético Huila vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



Rionegro Águilas Doradas vs Deportes Quindío

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales



Boyacá Chicó vs por definir (Cúcuta o Real Cartagena)

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia



9 de mayo



Envigado FC vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo sur



