Medellín va por una buena diferencia frente a Once Caldas en Copa

Independiente Medellín buscará seguir afianzando su equipo titular y juego frente al Once Caldas este jueves en el Atanasio Girardot a las 7:30 p.m. por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

El fin de semana, Medellín se vio las caras en Palmaseca ante el Deportivo Cali y aunque salió derrotado 3-2, dejó gratas sensaciones. Los rojos se quedaron sin energía faltando pocos minutos para el final y en eso está trabajando el entrenador Octavio Zambrano. “Aspiro que en los partidos que vienen, el equipo se va a consolidar y no jugar 70 minuto, sino partidos completos”.



Para enfrentar a Once Caldas, Zambrano espera lo siguiente: “Queremos jugar un fútbol de posesión, pero siempre en buscar del arco rival. No somos consistentes y nos falta precisión. Eso es parte del proceso en que estamos”.



Sobre Once Caldas, comentó: “Es un buen equipo y tienen jugadores importantes que conozco que soy muy buenos. Es un rival duro, pero si jugamos como lo venimos haciendo, vamos a estar bien”. Asimismo confirmó que habrá rotación porque algunos jugadores están al límite desde lo físico y además quiere ver al resto del plantel.



Medellín y Once Caldas se han visto las caras ocho veces en la Copa Águila y todas fueron en la fase de grupos región paisa y andina. Medellín solo ha ganado en una ocasión (2-0 en el 2016), han igualado en cuatro ocasiones y Caldas ganó los tres restantes.



Alineación probable

Andrés Mosquera; Elvis Perlaza, Hernán Pertúz, Jorge Segura, Sebastián Macías; Luis Luna, Jonathan Barboza, Ever Valencia; Leonardo Castro, German Cano, Jean Carlos Blanco.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín