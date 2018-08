Cali recibirá a La Equidad, por los octavos de la Copa Colombia

Deportivo Cali y La Equidad prometen un duelo interesante este jueves a las 8:00 p.m., en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2018, a disputarse en el estadio de Palmaseca.

Se miden dos equipos que cumplen muy buenas campañas en la Liga, Equidad líder sólido con 12 puntos de 12 posibles, y Cali, cuarto con 8.



Como es habitual en las primeras fases del certamen, los técnicos seguramente apelarán a plantillas mixtas, que no son propiamente las que juegan la Liga. En el caso de los verdiblancos, presentarían a Macnelly Torres como el gran atractivo en la mitad de la cancha, al lado de un joven que pinta para ser una de las gratas revelaciones del fútbol colombiano: Kevin Velasco.



“Equidad es un equipo que viene bien en al Liga, nos pueden hacer daño, pero debemos hacer un buen partido en nuestro estadio de Palmaseca y conseguir una amplia ventaja para poder definir la llave en Bogotá”, afirmó el volante Cristian Rivera, quien reconoció la calidad de los compañeros que tiene el Cali en la mitad: “Ha sido difícil para mí porque venía jugando antes, pero esto es lo que representa jugar en un equipo grande”.



Por su lado, el arquero Pablo Mina enfatizó en que tomarán el partido con mucha seriedad. “Para nosotros todas las competiciones son importantes, queremos avanzar, más si da cupo a un torneo internacional”.



Sobre su presencia en el pórtico verdiblanco para el compromiso ante Equidad, señaló: “Es una oportunidad que he estado esperando y por la que he trabajado, Camilo viene haciendo bien las cosas y ahora espero estar a la altura del partido”.



Por los lados del visitante, queda por confirmar si el técnico Luis Fernando Suárez va a utilizar una gran parte de la formación inicialista que cabalga la Liga II-2018, o por el contrario, les da descanso para encarar con tranquilidad el partido de visitante el próximo lunes festivo en Envigado.



La Equidad, por su parte, está imparable en la Liga; es el líder indiscutible del campeonato y a eso se le suma que hizo historia y rompió el récord de imbatibilidad como local, al acumular su cuarta victoria consecutiva.



Su delantero, Carlos Peralta, con cinco goles es el goleador del torneo y buscará seguir la misma senda en el encuentro por Copa Colombia.



Alineaciones probables



Deportivo Cali: Pablo Mina, Daniel Giraldo, Kevin Moreno, Juan Sebastián Quintero, Hugo Daza, Andrés Pérez, Cristian Rivera, Kevin Velasco, Macnelly Torres, John Édison Mosquera (Yeison Tolosa) y Miguel Ángel Murillo.

D.T.: Gerardo Pelusso



Equidad: Diego Novoa; Óscar Bernal, John García, Jeider Riquett, Amaury Torralvo; Stalin Motta, Pablo Lima; Hansel Zapata, Brayner de Alba, Matías Mier; y Carlos Peralta.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces