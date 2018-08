Nacional enfrenta a Patriotas por Copa, en busca de levantar cabeza

Nacional jugará contra Patriotas, en el Atanasio Girardot el miércoles a las 7:30 p.m., por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, con la intensión de salir de la mala racha en la que está inmerso.

Atlético Nacional sigue con un rumbo incierto en lo que va de este semestre. En el torneo local no levanta cabeza y en Copa Libertadores sufrió una fuerte caída ante Atlético Tucumán por la ida de los octavos de final. La Copa Colombia es el tercer reto que tiene el plantel dirigido por Jorge Almirón y es la chance de que los verdes levanten cabeza de una vez por todas.



Almirón concentró a 18 jugadores para enfrentar a Patriotas con varias novedades. La primera es que el arquero Fernando Monetti ya cumplió las cuatro fechas de suspensión. La segunda es que Alexis Henríquez superó la virosis que lo alejó del duelo ante Millonarios el fin de semana pasado y estará ante los boyacenses. La última novedad es que Yerson Candelo sufrió una molestia en el muslo derecho y no estará en este duelo ni contra América por la Liga II-2018. Carlos Rivas y Reinaldo Lenis que no estuvieron ante Millonarios, vuelven a la convocatoria por decisión técnica.



Dayro Moreno, delantero de Nacional respaldó a Almirón, que está en la mira de los hinchas. “Nosotros los jugadores tenemos que salir de esto. Somos los únicos que podemos darle vuelta a esto. Hay que trabajar porque se vienen partidos difíciles”.



Aldo Leao Ramírez tiene confianza que los malos resultados se van a ir. “Tenemos todos los ánimos y toca insistir porque esto se va a revertir. Uno se iría aburrido si no generáramos opciones”.



Nacional y Patriotas se han enfrentado cuatro veces por la Copa Colombia. La primera fue en 2016 en los cuartos de final. El duelo de ida fue en Medellín y los locales ganaron 3-0 y en Boyacá, Patriotas ganó 2-1. Esa edición la ganó Nacional.



La segunda se dio el año pasado por la misma instancia. La ida jugada en Boyacá fue para Patriotas 3-2 y en la vuelta fue un empate 1-1. Patriotas cayó en semifinales ante el Junior que se coronó campeón.



Patriotas, por su parte, sigue sin poder marcar un gol en lo que va de la Liga II-2018 y se enfrentará a Alianza Petrolera en la quinta fecha. La Copa Colombia es la oportunidad para evaluar nuevos planteamientos pero no la tendrá fácil, puesto que se enfrentará a uno de los grandes del fútbol colombiano.



El equipo de Diego Corredor ha tenido un penoso desempeño en las primeras 4 fechas de la Liga, ocupando el puesto numero 15 de la tabla con tan solo tres puntos.



Alineaciones probables:



Atlético Nacional: Fernando Monetti, Deiver Machado, Alexis Henríquez, Felipe Aguilar, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez, Steven Lucumí, Vladimir Hernández y Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.



Patriotas: Diego Martínez; Santiago Roa, Jerson Malagón, Dávinson Monsalve, Miller Mosquera; Felipe Ávila, Exequiel Benavidez, Ómar Pérez, Carlos Mosquera; Diego Álvarez y Ramiro Fergonzi.

D.T.: Diego Corredor.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín