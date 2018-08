'No resultó la nómina que puse y eso fue culpa mía’: Octavio Zambrano

Independiente Medellín cayó 0-1 contra Once Caldas por la mínima en el Atanasio Girardot por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. David Lemos anotó el único gol del compromiso.



Octavio Zambrano, entrenador del Medellín, se mostró enojado por el rendimiento de su equipo: “No fue nuestra noche, los jugadores que pusimos no rindieron lo que esperábamos, pero eso es producto de cosas que suceden en el fútbol. Uno espera que poner varios jugadores nueves resulte, pero no se dio”, dijo.



Juan Fernando Caicedo venía haciendo un gran trabajo en la zona de delanteros junto a Germán Cano y frente a Once Caldas fue suplente y no vio minutos. Sobre su ausencia, Zambrano explicó: “Uno tiene que ver jugadores que trajo para ver el rendimiento de ellos. La única manera de evaluar a un jugador es en un partido de fútbol”.



También el técnico acuatoriano tuvo autocrítica por la formación que mandó a la cancha: “No resultó la nómina que yo puse en la cancha, no fue la nómina ideal y eso fue culpa mía. Hay que asumir los errores y lo único que nos queda es conseguir un buen resultado en Manizales”.



Al ser consultado por el equipo que jugará en la vuelta el 30 de agosto, sentenció: “La nómina que jugué en Manizales no será este mismo grupo”.



El ecuatoriano indicó que Once Caldas fue al Atanasio Girardot esperar una equivocación de sus dirigidos: “El rival vino a esperarnos y jugar al error. Sentí que ellos no vinieron a proponer un partido, si no a esperar que cometiéramos un error y lo hicimos”.



Zambrano también arremetió contra el arbitraje porque anuló un gol de Cano cuando finalizaba el primer tiempo y eso afecta en los jugadores: “No se si el gol de Cano fue ilegítimo. Esas cosas no pueden pasar desapercibidas porque influyen mucho en los resultados”.



Para finalizar, habló del vacío que dejará Didier Moreno en el plantel: “El equipo siente la ausencia de Didier porque fue un gran contribuyente a nuestro equipo, un líder y nos tenemos que ajustar a eso. No podemos llorar por algo que ya sucedió”.