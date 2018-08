Millonarios, a mejorar la definición para triunfar en Copa Colombia

Millonarios recibirá a Chicó este miércoles, a las 7:30 p.m., por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. El conjunto capitalino deberá hacer gala de su mejor fútbol para sacar un resultado favorable en este primer encuentro.



“Chicó es un equipo muy difícil. El fútbol colombiano cada vez es más parejo, pero lo que debemos hacer es trabajar y no cometer los mismos errores”, dijo Mackallister Silva respecto al próximo partido.



Y es que el equipo boyacense ya complicó una vez a Millonarios en El Campín, pues en la primera fecha de la Liga, tras ir ganando, el equipo visitante logró un gol en los minutos finales.



Sobre las claves para tener una buena actuación en este encuentro, Silva explicó que “nos hace falta mejorar en la definición porque hemos creado las opciones, pero no las concretamos”.



En pos de darle un aire al equipo habitualmente titular, Miguel Ángel Russo le daría minutos a futbolistas que no han actuado tanto este semestre y habría rotación de nómina en varios puestos.



“Tenemos una competencia muy sana. Yo juego con quien que me toque. Este es un equipo de jugadores muy capaces”, añadió el bogotano.



Chicó, por su parte, llega a la capital tras un buen resultado en la Liga. Motivado por el triunfo 2-1 contra Junior, el técnico Jhon Jaime Gómez buscará sacar un buen resultado que le dé una ventaja para el partido de vuelta.



En la ronda anterior, Chicó superó a Cúcuta Deportivo con un 2-1 en el juego de ida y un empate 2-2 en el duelo de vuelta.