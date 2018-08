Cali busca revertir el 2-0 que le proporcionó La Equidad por Copa

Deportivo Cali visitará este miércoles a La Equidad en el Estadio de Techo con la ilusión de revertir el 0-2 sufrido en Palmaseca, apostándole a la calidad de su canteranos y con varias bajas respecto a su plantilla titular.

Afrontar la competencia en tres frentes (Copa Suramericana, Liga y Copa Colombia) no ha sido fácil para los dirigidos por Gerardo Pelusso, que ha optado por reservar su habitual grupo inicialista en el certamen internacional.



Aunque el técnico Gerardo Pelusso no ha dado la autorización al Departamento de Comunicaciones para oficializar la plantilla de viajeros y hace dos semanas no se permite el ingreso de medios a las prácticas, extraoficialmente se conoció que por lo hecho en lo que va de la semana hace prever que en Bogotá estarían jugadores experimentados como el arquero Pablo Mina, Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, Macnelly Torres y John Mosquera.



Pablo Mina seguirá como sustituto de Camilo Vargas, quien ya está recuperado de un problema muscular y volverá al arco frente a Junior el próximo domingo en Palmaseca.



Mina afirmó que “en los últimos tres partidos no se nos han dado los resultados que esperábamos, pero hay que voltear la página, se viene otro reto ante Equidad, vamos perdiendo 2-0, pero estamos con la firme convicción de que haremos un gran trabajo en Bogotá para ver si logramos avanzar en esta fase. La Equidad es un equipo que trabaja bien colectivamente y tiene buen contragolpe, es cuidarnos de eso y estar concentrados para no dar las ventajas que se han entregado recientemente”.



El guardameta agregó que “al profe le ha tocado rotar bastante porque estamos en tres frentes, por ahí algunos compañeros no han sumado los minutos que se debería y no han estado a la altura de los compromisos, pero a pesar de eso hemos hecho buenas presentaciones, los rivales nos han ganado más por desconcentración de nosotros que por virtud de ellos, pero estamos para mejorar”.



Por su parte, el verde capitalino, buscará ratificar la ventaja en el partido de ida, en el que su máximo artillero, Carlos Peralta, quien además es el goleador de la Liga, concretó los dos goles que tienen a un equipo a un paso de la clasificación.



El conjunto de Luis Fernando Suárez parece estar imparable en la Liga, es el líder indiscutible con 18 de 18 puntos posibles y además de esto sigue teniendo la valla invicta. Ahora, en Copa, Suárez continuará con su fructífero planteamiento y se aprovechará la condición de local.



Probable formación:

​

Deportivo Cali: Pablo Mina; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Andrés Pérez, Cristian Rivera, Kevin Velasco, John Édison Mosquera, Macnelly Torres; Miguel Ángel Murillo.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces