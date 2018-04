Quindío, Pereira y Barranquilla, avanzaron en la Copa Colombia

Se ha jugado gran parte de la segunda ronda de la Copa Colombia, en donde los equipos de la Primera B entraron en acción en busca de uno de los cuatro cupos que los llevara a la siguiente fase. Deportes Quindío, Barranquilla y Pereira ya dijeron presente y están a la espera de rival para seguir soñando; mientras que Cúcuta y Real Cartagena tienen que volverse a ver las caras en el duelo de vuelta para conocer el dueño del tiquete restante.

Uno de los clasificados fue Deportivo Pereira, que a pesar de que perdió por la mínima diferencia (0 - 1) con Cortuluá, no tuvo mayores inconvenientes para mantener la gran ventaja obtenida en el encuentro de ida, duelo en el que los matecañas habían vencido 4-0 como locales. Resultado que le permitió jugar con mayor comodidad en la cancha del Pascual Guerrero.



Los de la necesidad eran los vallecaucanos, quienes estaban urgidos a salir a buscar el partido y a aprovechar las opciones que se generaran para acortar distancias. Aunque llegaron con cierto peligro, no lograron vencer la resistencia de un Pereira ordenado y que esperaba en su terreno que el tiempo pasara mientras su rival hacía el desgaste.



Con el pasar de los minutos, Cortuluá se fue desaminando ya que no lograba romper la paridad y en la etapa complementaria el duelo bajó en intensidad. Los vallecaucanos eran conscientes de que su eliminación era casi un hecho y el partido transitó sin mayores novedades. Para rescatar, el gol en los instantes finales de Lucas Sotero (43 ST), quien se encargó de darle una decorosa despedida a los dirigidos por Álvaro Hernández.



Barranquilla consolidó su clasificación en casa. Quindío perdió pero sigue con vida

Deportes Quindío no tuvo tanta comodidad para clasificar a la siguiente ronda, aunque traía consigo una victoria como visitante por marcador de 3-1. Los cafeteros se vieron sorprendidos en el estadio Centenario y perdieron 0-1 con Universitario de Popayán, resultado que apretó la serie y les devolvió la ilusión a los caucanos, quienes no bajaron los brazos a pesar de la desventaja en su contra.



José Luis Gamboa (11 ST) fue el encargado de poner a celebrar a los visitantes y obligó a Quindío a no dar ventajas en defensa para evitar ir a los penales. Aunque intentaron recuperar el empate, no contaron con la claridad suficiente para poner las cosas en orden y ante dicha situación, prefirieron no arriesgar mucho y cuidar la corta ventaja hasta el pitazo final. Decisión que fue acertada ya que la visita no logró hacer el milagro y le dijo adiós al sueño copero.



Mientras que la sorpresa la sigue dando el Barranquilla, que hace un aceptable Torneo de la B y sigue vivo en la Copa Colombia. Con su victoria 2-1 sobre Llaneros selló su pase a la siguiente ronda y más cuando traían una ventaja de 1-0 a su favor. Los de ‘curramba’ siguen por buen camino y se codearán con los grandes del fútbol colombiano en las próximas fechas.



Cristian Sarmiento (18 PT) y Camilo Díaz (43 PT), por la vía de la pena máxima, fueron los artífices de una alegría más para el joven equipo barranquillero, que afrontó el duelo con buen fútbol y haciendo muestra del gran nivel por el cual atraviesa. Por su parte, Llaneros intentó igualar las cifras en la serie, pero no encontró los caminos para superar la estrategia de su rival y tan sólo le alcanzó para el descuento, gracias a un buen remate de Santiago Orozco (38 ST).



Cúcuta pegó primero y logra importante ventaja en su serie

En un duelo que estaba pendiente por disputarse, Cúcuta Deportivo demostró su favoritismo y porqué es el líder del Torneo de la B, luego de vencer 1-0 en su visita a Real Cartagena en la cancha del estadio Diego Carvajal, de Magangué. Un resultado que deja bien perfilado a los rojinegros en sus aspiraciones de dar la sorpresa en la Copa.



Los motilones no desentonaron y mantuvieron el buen nivel mostrado a lo largo del campeonato de ascenso, aspecto que le permitió hacerse con el primer triunfo de la serie. Darwin Carrero (7 PT) rompió la paridad desde los instantes iniciales y eso le facilitó el trabajo a su equipo, ya que controlaron el ritmo de un juego en donde los heroicos no pudieron superar el orden defensivo de su rival.



César Dussán

Especial para Futbolred