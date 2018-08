'En Tunja es bravo jugar por la altura, pero eso no es excusa': Duarte

Atlético Nacional jugará el martes contra Patriotas en Tunja, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia. En la ida, los verdes se impusieron 1-0 con anotación de Carlos Rivas. Antes de partir hacia Tunja, Omar Duarte habló con los medios de comunicación y dijo que irán en busca de la victoria. “Vamos con la mentalidad de ganar”

Duarte no ha tenido la oportunidad de jugar como delantero centro en Nacional. Lo ha hecho de extremo por la derecha. Sin embargo, Duarte no se quejó se su situación y puso por encima lo colectivo. “Por fuera tanto de hacer la función que me pide el entrenador. Todos saben que juego de centrodelantero, pero por afuera puedo ayudar al equipo. Lo importante es hacer lo que el profe diga”.



“Va a ser importante estar unidos, tanto en ataque como en defensa. Va a ser importante que los extremos ayuden a los laterales que va a ser fundamental en Tunja”, indicó Duarte sobre cómo los delanteros y extremos pueden ayudar con los defensores.



Sobre Patriotas, Duarte expresó: “Todos saben que Patriotas es un buen rival con muy buenos jugadores. No han sacado bueno resultados, pero el fútbol da muchas revanchas y vamos con la mentalidad de hacer un buen partido”.



“Ya se respira más tranquilo porque el equipo tiene más confianza y eso es lo más importante”, opinó al ser consultado por el estado de ánimo del plantel tras las dos victorias conseguidas.



La altura es un tema a tener en cuenta porque hace que los jugadores se cansen más rápidos al no estar acostumbrados a jugar en esa situación. Omar comentó con que superar esto. “Todos sabemos que en Tunja es bravo jugar por la altura, pero eso no son excusas. Nacional tiene para sacar un buen partido y tenemos muy buenos jugadores que es lo más importante”.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín