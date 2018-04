Cúcuta superó 2-1 a Real Cartagena y avanzó de ronda en Copa Colombia

Cúcuta Deportivo no desentonó en la Copa Colombia y clasificó a la tercera ronda luego de superar 2-1 a Real Cartagena en duelo disputado en el estadio General Santander. Los de la frontera siguen extendiendo su buen momento en la temporada y se unieron a Pereira, Quindío y Barranquilla como los representantes de la Primera B en la próxima fase del torneo que da un cupo a la Copa Libertadores del próximo año.

Los 'motilones' saltaron a la cancha con esa convicción ofensiva que los ha hecho tan contundentes en el Torneo y que les ha permitido ganar los encuentros con cierta suficiencia. Pero en esta ocasión se encontraron con una defensa auriverde ordenada y que pocos espacios cedió, estrategia que complicó las acciones de peligro de los cucuteños, que intentaba buscar los caminos para ampliar la ventaja en la serie.



Los ataques por los costados y el juego aéreo se convirtieron en las fórmulas más usadas por los dueños de casa, pero dichas jugadas no lograron vencer la resistencia cartagenera. Dichos intentos de romper la paridad facilitaron los contragolpes del rival, quienes no dudaron en aprovechar para dar la sorpresa, Leonardo Lázaro (32 PT) igualaba la balanza en una serie que se ponía interesante.



Luego de la celebración de los 'heroicos', los dirigidos por Lucas Pusineri se fueron con mayor intensidad en busca de recuperar empate, claras opciones de gol no faltaron, pero la buena definición seguía en deuda. La primera parte terminaba con un Cartagena que daba la sopresa y que ponía en aprietos la continuidad de Cúcuta en la Copa Colombia.



Tras el descanso, el panorama del encuentro mantenía a un equipo local como dominador y ansioso por no pasar angustias en lo que restaba de tiempo. Y muy rápido tal anhelo se hizo realidad, Darwin Carrero (3 ST) con golpe de cabeza le devolvía la tranquilidad a la hinchada 'motilona'. Duro golpe para un Real Cartagena que no encontraba la forma de frenar la arremetida de su rival y tampoco de recuperar ese orden defensivo aplicado en los primeros minutos.



Ya con la igualdad en el marcador, los auriverdes intentaron retomar la ventaja para llevar la serie a los penales, pero no lograron hacer mucho daño. Por el contrario, vieron como se apagaban las ilusiones de clasificación con el tanto del paraguayo Roque Caballero (27 ST), quien dio cifras definitivas al encuentro y sentenciar el pase de los cucuteños en la siguiente fase de la Copa Colombia.