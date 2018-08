Millonarios se impuso 0-2 sobre Chicó y está en cuartos de Copa

Este miércoles, en el Estadio La Independencia de Tunja, Millonarios derrotó 0-2 a Boyacá Chicó y clasificó a los cuartos de final de la Copa Colombia tras imponerse con un marcador global de 4-0.

En el amanecer del partido, los visitantes tomaron el control de la pelota, la primera llegada fue de Macalister Silva, quien recibió un pase en el centro del área, pero finalmente la envió por encima del travesaño.



Sin reacción de los ‘ajedrezados’, continuó la ofensiva del cuadro ‘embajador’, hasta que en el minuto 12, Roberto Ovelar abrió el marcador. Tras un pase elevado de Silva, el delantero remató con pierna derecha y venció a Sergio Avellaneda, quien no pudo retenerlo, a pesar de intentar un achique.



Los locales respondieron con una llegada de Diego Valdés, pero Wuilker Fariñez salvó a los capitalinos, quienes pocos minutos más tarde aumentaron la diferencia, bajo los pies de César Carrillo, quien aprovechó un mal despeje de la defensa rival y con pierna derecha efectuó un certero remate que terminó en el fondo de la red.



Millonarios siguió atacando en el desenlace del primer tiempo, pero no pudo concretar el tercero, a pesar que fue el dominador absoluto.



Para la segunda mitad, la situación continuó acorde a los mostrado los primeros 45 minutos, los azules siguieron apropiados de la pelota, frente a un Boyacá Chicó al que no se le veía motivación para buscar la remontada.



Sin aproximaciones de cuidado por parte del conjunto local, terminó el partido en Tunja y los 'embajadores' continuarán su camino en la Copa Colombia 2018.