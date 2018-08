América de Cali saldrá a 'domar' a Leones en la Copa Colombia

América dobla la página de su irregular campaña en la Liga II-2018 y enfila baterías para enfrentar este miércoles (7:30 p.m.) a Leones, en el Estadio Pascual Guerrero, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia.



Es precisamente Leones el único rival al que los escarlatas han podido vencer este semestre, en el debut de ambos el pasado 24 de julio en la actual Liga, con un penal que ejecutó Brayan Angulo. Aunque ese día produjeron más acciones para aumentar la diferencia, fueron incapaces, y de allí para acá no han vuelto a celebrar. Preocupante, pero con una formación alterna -reservando a la mayoría de sus fichas para el sábado contra Nacional- esperan que haya menos presión, se acabe la ansiedad y esta vez se puedan cantar muchos goles en el arco de los it

Por lo realizado este martes en el entrenamiento matutino en Cascajal, es muy probable que regrese Carlos Bejarano al arco y que se mantengan en la formación titular hombres que necesitan más ritmo, como Héctor Quiñones, Larry Vásquez, Brayan Angulo, Yesus Cabrera y el venezolano Fernando Aristeguieta; mientras que Carlos Lizarazo sería alternativa para que entre en cualquier momento y demuestre que es el creativo que se va a echar el equipo al hombro y convenza a los directivos que no requieren de un nuevo jugador para esa posición.



“Este partido es muy importante y lo vamos a encarar con mucha responsabilidad, porque sabemos el sueño que tenemos jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchada. El torneo da un cupo a la Copa Libertadores y es algo que venimos luchando para poder llegar, esperamos hacer las cosas de la mejor manera y alcanzar la victoria”, dijo el guardameta Bejarano en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles.



Consultado sobre su actual momento físico y mental, el arquero chocoano lo calificó de “Excelente”. “Independientemente de no poder ser titular, vengo bien, esas decisiones técnicas las tenemos que respetar, se me da la posibilidad de estar este miércoles y espero asumirlo con mucha responsabilidad”.



Aunque no ha sido de la partida en los primeros cuatro encuentros de la Liga, Bejarano dijo sobre la falta de claridad de sus compañeros para convertir: “Claro que nos preocupa que no hagamos goles, pero estaríamos más preocupados si no generáramos las opciones, estamos produciendo bastantes llegadas en cada partido, no hemos tenido la posibilidad de concretarlas, pero día a día se trabaja de la mejor manera y esperemos que el arco rival se nos abra”.



Por su parte, Carlos Lizarazo señaló: “Ya tengo el alta médica y espero ponerme a punto para los partidos. Estamos jugando buenos partidos, para nadie es un secreto que nos está faltando la finalización, es un tema que estamos trabajando y cuando podamos convertir la mayoría de opciones de gol que tenemos, pienso que aparte de los tres puntos vamos a hacer partidos muy buenos. Lo hemos trabajado en lo que va de la semana y esperamos que este partido contra Leones nos sirva para seguir cogiéndonos confianza”.



Alineación probable

América: Carlos Bejarano; Romir Balanta, Danilo Arboleda, Pedro Franco, Héctor Quiñones; Johnny Mosquera, Larry Vásquez; Brayan Angulo, Yesus Cabrera, Jefferson Cuero; y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces