¿Tarjeta roja a Perdomo? Conmebol niega ilícito y ligas lo critican

No son buenas las noticias para Jorge Perdomo, actual presidente de la Dimayor.

A la solicitud de la mayoría de los clubes de una asamblea extraordinaria en la, es posible que se pida su salida, se suman declaraciones de las ligas que no le favorecen.



La primera manifestación contra Perdomo proviene de la propia Conmebol, entidad que expidió una comunicación oficial en la que explica que no hay dudas sobre la actuación de Álvaro González Alzate, presidente de Difútbol, en los asuntos del fútbol suramericano.



Se trata de una respuesta a la carta que envió el presidente de la Dimayor a dicha entidad y al Tribunal Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en la que denuncia a su colega de Difútbol por haber recibido pagos de entre 50.000 y 150.000 dólares, que, según Perdomo, habrían generado un conflicto de intereses.



“En lo que respecta al señor Álvaro González Álzate, el registro contable de pagos realizados a su persona es por DÓLARES AMERICANOS CINCUENTA MIL (USD. 50.000), habiéndose realizado el pago en un 100% a través de transferencias bancarias. Los egresos mencionados incluyen honorarios por funciones desempeñadas… No hay ninguna mención ni identificación de operaciones “sospechosas” o pagos indebidos”, dice la misiva.



Carta Conmebol Foto: A. particular

Además, la Liga de Bogotá, perteneciente a la Difútbol y del lado de González Alzate, publicó una carta en la que declara a Jorge Perdomo "persona no grata".