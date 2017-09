Yannick Noah resuelve lío Neymar-Cavani: invita a tomarse una cerveza

0







Actualizado hace 10 horas

Yannick Noah, seguidor del París Saint Germain, quiere que los problemas que existen entre el brasileño Neymar y el uruguayo Edinson Cavani en el club de sus amores se solucionen cuanto antes y si para ello hay que organizar un encuentro tomando cervezas, él se presta.

Así se mostró Noah en Puente Romano donde forma parte del grupo de jugadores veteranos que disputa la Senior Masters Cup. "Estamos en el 2017 y creo que hablamos demasiado de las cosas negativas, a la gente le encanta. Él ha estado jugando en el Barcelona, y la gente no comprende lo que Neymar representa cuando alguien como él salta al estadio en París", señala Noah.

"No está solo vendiendo camisetas, es un fútbol de disfrute. Mis propios niños tienen una camiseta de Neymar porque sienten la energía que desprende. A mí, quien lance los penaltis no me importa. Creo que es un problema de vestuario, es solo una pequeña gota dentro del vaso. Creo que es un gran jugador, uno de los mejores y que el arte ha llegado a nuestro estadio y tenemos que apreciarlo. Es un privilegio tener a un jugador como él", dice.

"Lo único importante es que después del partido sean capaces de irse juntos a tomar una cerveza. Yo lo organizo si es necesario", añade entre risas. "Creo que después de todo nadie recordará quién tiraba los penaltis. "Cuidémoslos, cuidemos sus egos y que todo en el vestuario esté bien porque tienen que vivir juntos tres, cuatro, cinco años... Y cuando eres parte del equipo tienes que compartir vidas", añade.

EFE