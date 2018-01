¡Súper Mario!: Falcao ayudó en la broma de Balotelli a su hermano

0







Actualizado hace 1 hora

En sus redes sociales, Mario Balotelli subió un video en el que asegura haberle ganado en un videojuego a su hermano, Enock Barwuah, quien no aceptó la derrota. El italiano pidió a sus amigos, entre ellos a Radamel Falcao, que hicieran un video apoyándolo y diciéndole mentiroso a su hermano.

En español:

Balotelli: "Le gané a mi hermano al FIFA, ayer por la noche, online, pero él no quiere reconocer la derrota. Así que he pedido a la gente que conozco, a amigos que me apoyan, que colaboraran en un vídeo diciendo ‘Enock, eres un mentiroso’. Ésta es la compilación:

Falcao: "Hey, Enock, eres un mentiroso, eres un mentiroso."

Dante: "Enock, perdiste, es lo que hay. Eres un mentiroso, ¿vale?"

Neymar: “Enock, no estoy contigo, estoy con Mario. Un abrazo."

Adriano Galliani: "Enock, eres un mentiroso. Estoy con Mario. Eres un mentiroso. Firmado: Adriano Galliani."

Marco Materazzi: “Enock, eres un mentiroso. Estoy con Mario. deja de jugar al PlayStation. Eres muy malo."

Kevin Prinnce Boateng: "Eres un gran mentiroso. Eres muy malo jugando al FIFA. Estoy con Mario... incluso aunque él pierda conmigo sigue siendo mejor que tú.”

Redacción Futbolred