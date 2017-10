Neymar a punto de ser ejecutado y Messi 'muerto': la amenaza de Isis

Actualizado hace 2 horas

Isis vuelve y arremete contra los jugadores más icónicos del fútbol y es por eso que esta vez amenazó con una imagen en la que aparece Neymar.

En dicho post, que fue compartido por el sitio Web Site Intel Group, el brasileño aparece junto a un hombre encapuchado y con un cuchillo en su mano izquierda. En la imagen también aparece Lionel Messi en el piso.

Días atrás también habían amenazado el Mundial de Rusia con una imagen de Messi y días después con una de Didier Deschamps.

After using ##LionelMessi on poster threatening the #WorldCup, a pro-#ISIS group called French natnl mngr Didier Deschamps "enemy of Allah" pic.twitter.com/ewNs2jxaJN