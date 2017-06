Messi-Roccuzzo: falta un día para la 'boda del año' en Argentina

0







El evento, catalogado por los medios como "la boda del año", generó gran intriga por los pocos detalles revelados.

La noticia del enlace de Messi, que el sábado pasado cumplió 30 años, y Roccuzzo, de 29, se conoció a finales del año pasado. Desde entonces, los fanáticos de 'La Pulga' fueron enterándose de los detalles con cuentagotas. Sin embargo, siempre hubo una certeza: la boda sería en Argentina, precisamente en Rosario, ciudad natal de ambos.

Messi y Roccuzzo se conocen desde pequeños. Ella es la prima de Lucas Scaglia, uno de los mejores amigos de la infancia del capitán albiceleste y, por entonces, compañero de este en las infantiles de Newell's Old Boys.

Siguieron en contacto cuando el delantero emigró a España en el 2000 y ya en 2009, durante una entrevista con un canal de televisión catalán, Messi admitió tener una "novia" que vivía en Argentina. Poco después, Roccuzzo se fue a vivir con él a España.

El 2 de noviembre de 2012 nació Thiago, el primogénito de la pareja. A él le siguió Mateo, nacido el 11 de septiembre de 2015.

Messi y Roccuzzo decidieron mantener el hermetismo que los caracteriza incluso en lo referido con la boda. La principal intriga, al principio, fue la fecha.

El lugar elegido para dar el "sí, quiero" también desveló a los fanáticos de 'la Pulga' y a gran parte de la prensa. A pesar de los rumores que indicaban que la pareja pasaría por la Catedral de Rosario, decidieron realizar únicamente una unión civil y una fiesta en el complejo City Center Rosario, ubicado al sur de la ciudad santafesina. La unión civil se realizará a las 19.00 hora local (5:00 p.m. hora colombiana).

Luego la pareja y los asistentes se trasladarán a un salón contiguo para la celebración. La lista de invitados fue, y sigue siendo, un misterio. La presencia, o no, de Diego Maradona fue el tema que desveló a los fanáticos del

fútbol. La presencia, o no, de Shakira, pareja de Gerard Piqué, compañero de Messi en el Barcelona, mantuvo en vilo a las revistas del corazón. Finalmente, Maradona no estará presente, pero sí la cantante colombiana

También estarán figuras de la talla del uruguayo Luis Suárez, el brasileño Neymar, los argentinos Javier Mascherano y Ángel Di María y el español Cesc Fábregas, entre muchos otros consagrados futbolistas.

Ya en Argentina compañeros y excompañeros del D10S para acompañarlo en su gran día. Felicidades👍 #MessiBoda pic.twitter.com/5ItbYsF44W — Barça Glories (@fcb_glories) June 29, 2017

'6 Pointer', la empresa de comunicación gestora de la imagen del delantero y encargada de la comunicación de la boda, anunció que habrá unos 260 invitados al casamiento y unos 160 periodistas acreditados para trabajar desde un sector específico del complejo. Sin embargo, la prensa tendrá "totalmente prohibido" el acceso a las "zonas de la boda" porque se trata de "un evento privado". También anunció que habrá "un servicio de peluquería exclusivo" disponible para los asistentes, así como un "área especial" para que jueguen "los más pequeños".

El complejo en el que se realizará la boda y donde se alojarán los invitados está ubicado en una de las zonas más peligrosas de Rosario.

La seguridad dentro del recinto estará a cargo de una empresa privada contratada especialmente para la ocasión, mientras que el aeropuerto, los principales accesos al Rosario City Center y otros puntos estratégicos serán protegidos por un fuerte operativo policial.

EFE