Las vivencias de jugar en Corea del Norte, contadas por un futbolista

Actualizado hace 1 dia

Viajar para jugar al fútbol en el país más hermético del mundo, en medio de la creciente tensión por las pruebas nucleares y el lanzamiento de misiles que ha llevado a cabo Corea del Norte en las últimas semanas, no está en la lista de prioridades de la mayoría de las personas. Pero eso fue precisamente lo que tuvieron que hacer los integrantes del club indio Bengaluru FC para disputar contra el 4.25 FC de Pyongyang un partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa AFC, el torneo asiático que equivale a la Europa League.

El encuentro en sí fue anecdótico en el marco de la accidentada visita que vivieron los jugadores y cuerpo técnico del equipo perteneciente a la Superliga de India. "El último día de nuestra visita, hubo un misil que pasó por encima de nuestro hotel", le contó el australiano Erik Paartalu a un periodista de ‘BBC Sport’. "Eso es algo -continuó- para lo que no te puedes preparar particularmente".

El mediocampista no escatimó detalles sobre las peripecias que les tocó vivir en la capital de Corea del Norte. Bengaluru viajó con la ventaja de su victoria 3-0 en el partido de ida, pero los jugadores se sentían inquietos de jugar en el estadio May Day de Pyongyang, con capacidad para 150.000 personas. "Una cosa es ir a jugar a un lugar donde tal vez estalle una guerra o a una zona inestable, pero ir a Corea del Norte es harina de otro costal", comentó Paartalu.

El plantel tuvo que viajar a Bombay, luego a Pekín y después a Pyongyang para aterrizar 48 horas antes del partido. "Era un paso a lo desconocido y cuando llegamos fue una revelación", admitió el futbolista de 31 años, que antes ha jugado en equipos de China, Qatar y Corea del Sur, además del Melbourne City y Brisbane Roar de su país.

"Todo lo que ves y escuchas en las noticias es diferente a lo que ves en persona. Fue un poco surrealista aterrizar en un aeropuerto prácticamente vacío. Es un aeropuerto internacional, pero sólo un avión estaba aterrizando. Hubo confusión con nuestras maletas y tuvimos que esperar dos horas allí. En ese tiempo todo el personal de las tiendas y de inmigración se fueron y las luces se apagaron. Estuvimos dentro del aeropuerto solos", contó.

Todos los integrantes de la delegación tuvieron que entregar sus celulares y tabletas para que las autoridades revisaran el contenido, mientras les advertían que tenían que tener cuidado sobre lo que fotografiaban en el país. "Lo divertido es que algunos memes sobre Corea del Norte fueron compartidos en los grupos de Whatsapp, riéndose de Kim Jong-un. Estuvimos sentados a la espera que uno fuera descubierto".

74' Here's a picture of the Rungrado 1st of May Stadium in Pyongyang. Still 0-0 between the Blues and 4.25 SC. (3-0) #425vBEN #AFCCup2017 pic.twitter.com/776MpXyPHb