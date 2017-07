La Copa del Mundo de la Fifa hará su tour más largo de la historia

0







La Copa del Mundo Fifa recorrerá 24 ciudades de Rusia en su tour más largo de la historia en vísperas de un Mundial de fútbol, según revelaron este jueves en Moscú los organizadores de ese gran viaje del trofeo más cotizado del planeta.

Desde Kaliningrado hasta Vladivostok, pasando por las once sedes del Mundial Rusia 2018, la Copa del Mundo, con sus más de seis kilos de oro puro, parará en prácticamente todas las ciudades más importantes de este país.

"No hay un trofeo igual de importante en todo el mundo. Todos lo conocen y lo consideran una obra de arte. Cada futbolista sueña con poder sujetarlo en sus manos", dijo la secretaria general de la Fifa, Fatma Samoura, en la ceremonia de presentación del tour celebrada en el renovado estadio Luzhnikí.

El mítico campo, sede de las Olimpiadas de Moscú en 1980, acogió su primer acto público tras ser completamente remodelado para albergar algunos de los partidos más destacados del próximo Mundial, incluida la gran final.

El tour, organizado por la Fifa en cooperación con Coca Cola, empezará el próximo mes de septiembre en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk y concluirá en Moscú el 3 de junio de 2018, a menos de dos semanas del arranque del campeonato.

Tras recorrer 15 ciudades rusas, la Copa del Mundo saldrá de Rusia en diciembre para seguir su viaje por más de 50 países en los seis continentes del planeta, pero volverá el 1 de mayo a Vladivostok para completar su ruta por el país más grande del mundo.

"Cientos de miles de personas podrán ver el trofeo por todo el país. Y seguramente, vivir esa experiencia y ver luego el Mundial en Rusia impulsará a muchos niños a practicar este deporte", dijo Alexéi Smertin, uno de los futbolistas rusos más exitosos de los últimos años, campeón de la liga inglesa con el Chelsea.

A su lado, una leyenda del fútbol, el defensa Marcel Desailly, campeón del mundo con Francia en 1998, recordó cómo cambió su vida cuando vio por primera vez por televisión un Mundial de fútbol. "Cuando era niño, en 1978, vi el Mundial de fútbol de Argentina y vi jugar a estrellas como Mario Kempes. Eso me dio mucha inspiración y me motivó a seguir la senda del fútbol. En 1986, vi jugar a Maradona en el Mundial de México, y entonces me decidí dedicarme plenamente a trabajar para lograr el éxito en este deporte", recordó el que fuera jugador del Milán y Chelsea.

El Mundial de Rusia se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018 en doce estadios de once ciudades rusas.

EFE