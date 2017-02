Jornada sabatina, marcada por espantosas lesiones en el fútbol europeo

La fecha sabatina que se cumplió en el fútbol europeo resultó ser particular y a la vez dramática para la integridad de los jugadores que tuvieron participación con sus respectivos equipos.

En total fueron cuatro los futbolistas afectados, unos de mayor gravedad que otros, en las ligas de España y Francia, y que prende las alarmas en el departamento médico del Real Madrid, Barcelona, Osasuna y Mónaco.

Aleix Vidal: incapacitado cinco meses por luxación

Asi ha sido la espeluznante lesión de tobillo de Aleix Vidal. Trasladado al hospital de Vitoria, todavia no se sabe el alcance de la lesion pic.twitter.com/sGmPzbbKRH

Según informó Barcelona, el defensor sufrió una luxación en su tobillo derecho que lo mantendrá alejado de las canchas durante cinco meses, luego de que saliera mal librado de un choque con Theo Hernández, jugador del Alavés. El hecho se dio en la goleada por 0-6 del blaugrana contra los albiazules.

Gabriel Boschilia: fuerte choque le habría afectado la rodilla

