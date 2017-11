Hope Solo, arquera de EE.UU., acusó a Blatter de acoso sexual

0







Hope Solo, la legendaria arquera de la selección de fútbol de los Estados Unidos, denunció que Joseph Blatter , el ahora expresidente de la Fifa, la acosó sexualmente durante la ceremonia de entrega de premios a los mejores jugadores del mundo, en 2013.

En una entrevista con el diario portugués 'Tribuna Expresso', Solo fue consultada sobre las recientes denuncias de acoso sexual vinculadas a personalidades de Hollywood y sobre si ella había vivido una situación similar, y respondió: "Por supuesto. Es algo que he visto a lo largo de toda mi carrera. Y desearía que más mujeres deportistas hablaran sobre sus experiencias. Es algo endémico, no es algo que sólo sucede en Hollywood, sino que probablemente sea así en todos lados".

"Lo he visto en todos los deportes. Durante años, en el pasado, las jugadoras salían y se casaban con sus entrenadores universitarios, algo que obviamente un entrenador no debería hacer, sobre todo con una joven. También lo he visto con fisioterapeutas, médicos y oficiales de prensa ... . No sé por qué más jugadoras no hablan de eso", amplió Solo, de 36 años y que ganó dos medallas olímpicas doradas con la selección estadounidense, además de haber recibido el premio a la mejor arquera del Mundial femenino 2011.

"Sepp Blatter me tocó la cola...", dijo Solo, y consultó a su agente de prensa: "¿Puedo hablar de eso?". Y prosiguió: "Fue en la entrega del Balón de Oro (en enero de 2013), justo antes de subir al escenario ... Es algo que se ha normalizado", contó la arquera.

También comentó que no hizo antes la denuncia porque "hablo directamente con quien corresponde cuando suceden cosas así. En otros casos les dije a mis compañeros: "¡No me toquen nunca! No lo hagas En las duchas, en el vestuario... Hablo directamente con la persona. En el caso de Blatter, subí al escenario, no pude reaccionar, estaba nerviosa por la presentación ... Era el Balón de Oro. Después de eso no lo vi, y eso fue algo malo. No pude decirle directamente "¡No me toques nunca!". Pero esa es la forma en que siempre he manejado las cosas".

Y agregó: "Estoy decepcionada con las mujeres que no hablan más sobre estas situaciones en el deporte. Todos tienen derechos sobre sus decisiones, pero me gustaría que más mujeres, especialmente en el fútbol, pudieran hablar sobre esto, sobre sus experiencias, porque algunas de esas personas todavía están allí. Luego, es importante entender que esto no sucede sólo con los poderosos hombres blancos. Puede pasar en todos los ámbitos, ocurrir entre mujeres, y en cualquier lugar. Estamos enfocados en los hombres blancos poderosos, porque eso es probablemente más frecuente, pero puede suceder en cualquier lugar. Lo he visto".

Consultado por el 'Tribuna Expresso' y por el diario inglés 'The Guardian', Blatter, de 81 años, sólo se expresó a través de su vocero, y consideró "ridícula" la acusación de Solo.

