Este será el balón que se estrenará en los octavos de Champions League

Este lunes, Adidas presentó el nuevo balón oficial de la Champions League, que se estrenará a partir de este martes, con los partidos de ida de los octavos de final, que iniciará con los duelos PSG vs. Barcelona y Benfica frente al Dortmund.

En su clásico diseño, de fondo blanco con estrellas azules, predomina el dragón galés, con lo cual se le rinde homenaje al país y más exactamente su capital, Cardiff, donde se jugará la gran final del torneo continental.

"Se inspiró en el poder y la fuerza que el dragón representa en la mitología celta. La pelota ofrece un rendimiento acorde a los estándares de los jugadores que brillarán en esta fase final: Messi, Bale, Suárez y Müller", indicó la firma en un comunicado.

Keep-ups from Cardiff➡️ Madrid to train with @GarethBale11?

This is GamedayPlus Ep. 7: https://t.co/W2iSGuJ0O1#UCL #NeverFollow pic.twitter.com/r71WVPSBwy