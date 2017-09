El escudo de Millonarios aparece en el nuevo video de U2

0







U2, una de las bandas de rock más importantes del mundo, sorprendió a los aficionados del fútbol colombiano ya que el escudo de Millonarios aparece en su nuevo videoclip 'You’re The Best Thing About Me'.

¿Casualidad o no?, lo cierto es que al minuto 1:53, en el momento en el que los integrantes están en un bar, se ve la bandera del equipo embajador en la pared del recinto.

En tan solo 48 horas, el video superó las 500 mil reproducciones en YouTube y aunque la imagen del escudo albiazul solo se percibe por unos segundos, el suceso fue de gran curiosidad en el mundo futbolero. La agrupación visitará Bogotá el próximo sabado 7 de octubre como parte de su gira 'The Joshua Tree Tour 2017'.

Redacción Futbolred