Cristiano, con ojo morado y amarrado, la nueva amenaza de Isis

Tras haber publicado una imagen de Messi y Neymar, uno de los íconos del fútbol mundial, esta vez el grupo Isis volvió a dejar una amenaza para la Copa del Mundo de Rusia-2018. Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid y de la selección de Portugal, es el nuevo protagonista.

Lea también: Neymar a punto de ser ejecutado y Messi 'muerto': la amenaza de Isis

En dicha publicación que compartió Site Intel Group por medio de sus redes sociales se observa al ‘lusitano’ con el ojo morado y amarrado. Detrás de Cristiano se observa un hombre encapuchado con un cuchillo en su mano.

El post va acompañado de la siguiente frase: "Nuestras palabras son lo que ves, no lo que oyes. Entonces, solo espera. Estamos esperando".

Drawing from a pro-#ISIS group's propaganda threatening #WorldCup2018 #Russia, another media outfit used #RealMadrid star #Ronaldo on poster pic.twitter.com/Yf1rAh3UXh