Bacca, con su Fundación y escuela, cambia vidas en Puerto Colombia

Carlos Bacca es un futbolista admirado y muy amado en Colombia y en todo el mundo, pero si hay un lugar en el planeta al que al delantero le quiere retribuir todo lo que ha conseguido con el fútbol, es a su natal Puerto Colombia.

Hace casi cinco años, en compañía de su esposa Shayira Santiago, el artillero de la Selección Colombia creó su fundación llamada Fundación Carlos Bacca, en la que ayuda a los niños de escasos recursos de su pueblo natal. Se encuentra ubicada en el barrio La Aurora.

Todo comenzó por medio de su fundación haciendo obras sociales, regalándole obsequios a los pequeños en Navidad o brindándoles ayuda a la madres cabeza de familia, pero con el pasar del tiempo pensó en tejer una escuela de formación, en construir un lugar en el que los pequeños se pudieran instruir en el deporte y tener todas las comodidades y eso hoy en día es una realidad.

“La idea de la fundación, de crearla, fue de Carlos y de su esposa que siempre han querido hacer obras sociales acá en Puerto Colombia. Al principio, hace cinco años, empezamos con poquitos niños, repartiendo regalos en Navidad o hacer más obras sociales”, contó Gilberto Bacca, hermano del delantero del Villarreal de España y quien es el coordinador deportivo de la Escuela.

Por medio de su fundación y de la mano de un aliado, pudieron contemplar desde noviembre del 2016 el Club Deportivo Carlos Bacca, en el que tienen ya a 60 niños en sus filas. Hay dos categorías, como ellos la definen: de 2001 y 2002, en las que están niños de 15 y 16 años, y de 2003 y 2004, en la que los pequeños tienen 13 y 14 años.

“El objetivo de la fundación es seguir ayudando a los niños acá en Puerto Colombia y por eso armó el club deportivo, porque hay muchos pequeños que no tienen escuela para ir a entrenar. Cuando Carlos tuvo la oportunidad de estar en una escuela no tenía esas posibilidades y él se lo está dando a los niños de Puerto Colombia; todo es gratis, no pagan nada. Desde los uniformes, hasta los guayos, después de cada entreno tienen su merienda”, agregó Gilberto.

Esos uniformes, los guayos y todo lo demás que tienen los pequeños en la Escuela de Carlos Bacca son financiados por el propio jugador y por los almacenes ‘Tierra Santa’, su gran aliado, los cuales llegan por intermedio de la Fundación. Todo va de la mano, lo importante es que los niños tengan todo lo que necesitan.

El cronograma de entrenamientos son los lunes, miércoles y viernes en el estadio de Puerto Colombia, Lulio González, mientras que los martes es de gimnasio, "es un programa nuevo, para los niños de la categoría 2001, para formarlos y llevarlos a otros equipos que se vayan a probar. Los fines de semana ya son los partidos de Liga”. Tienen todo, hasta el transporte. En la Escuela hay un profesor por cada categoría con un entrenador de arqueros y un utilero.

“Es muy lindo, son bendiciones, siempre le agradecemos a Dios; todo lo que está haciendo Carlos. Son cosas que en un momento soñó y ahora todo lo que está haciendo por el pueblo, ver a esos niños contentos. Lo que él nunca tuvo cuando estuvimos en una escuela, porque yo estuve en una escuela con él, y él lo está haciendo realidad con los niños, lo que de pronto él quería tener cuando estuvo ahí: un balón, un uniforme, no lo tenían; eran difícil. A los niños que están en la escuela todo se le hace fácil porque lo tienen todo”, agregó.

En la Fundación y en el Club Deportivo tienen como premisa que los pequeños tengan una formación integral, no sólo en lo deportivo. Pues uno de los requisitos para que puedan estar en la Escuela Carlos Bacca es que vayan al colegio; la prioridad "son niños de Puerto Colombia y sus alrededores".

"El objetivo es formar a los niños integralmente, llevarlos en el rendimiento deportivo como en lo académico, el niño que no tenga rendimiento académico en la Escuela no puede estar, que los pequeños estén estudiando.Que sean personas de bien, sino es futbolista, puede salir un médico, un abogado, en cualquier rama. Queremos llevar a que los niños sean íntegros, sino es en lo deportivo, que sea en lo académico", cerró Gilberto.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @Nella_Ramos