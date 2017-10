ArchivoRED: así fue el último adiós de Pelé, hace 40 años

0







El retiro de un gigante como Pelé, justamente en el estadio de los Gigantes (equipo de fútbol americano) en Estados Unidos, fue a lo grande, como solo ‘O Rey’ se merecía. Este 1 de octubre se conmemoran 40 años de su último adiós y ArchivoRED recuerda cómo lo registró para Colombia el diario EL TIEMPO.

Los días previos al partido de despedida, entre Cosmos de New York y el brasileño Santos, sirvieron para recordar las tres Copas del Mundo que obtuvo Edson Arantes do Nascimento, en 1985, 1962 y 1970. El 30 de septiembre, el astro de Brasil citó a una rueda de prensa en la que dijo. “Si alguien me recuerda al cabo de 50 años, me gustaría que lo hiciera creyendo de que fui un buen ejemplo para la próxima generación. Entonces, quiero que piensen que yo les dejé algo”.

Pelé dejaba una carrera de 22 años, en los cuales jugó 1.362 partidos (uno más tras su despedida) en 65 países, marcando 1.280 goles. El día de aquella rueda de prensa, anunció su libro “Mi vida y el bello juego”.

Llegó el día de la despedida. EL TIEMPO tituló con una frase que usó Pelé en declaraciones posteriores al partido: “He muerto un poco, pero la vida sigue”. El principal periódico de los colombianos comentó que asistieron 76.000 espectadores al triunfo 2-1 del Cosmos. En el equipo estadounidense anotó Pelé, quien jugó el primer tiempo; el brasileño cambió de equipo para la segunda parte.

El astro completó 1.281 goles. Al final de la fiesta de despedida, fue ovacionado por la afición y aplaudido por colegas como Franz Beckenbauer o su compatriota y excompañero Carlos Alberto. El entonces presidente estadounidense Jimmy Carter le envió por intermedio de su hijo, Jeff, un regaló al eterno ‘10’ brasileño. Además estuvo presente su amigo y figura mundial Mohamed Ali, además de su padre, Edinho, a quien le obsequió la última camiseta que usó como futbolista.

Redacción Futbolred