Senén Mosquera detrás del arquero: licenciado, salsero y gran padre

Luis Emilio y Constanza le dijeron este domingo adiós a su padre, el gran Senén Mosquera, arquero que brilló en Millonarios con cinco títulos, en 1961, 1962, 1963, 1964 y 1972, y que falleció a las 10:47 a.m. en la Clínica Vitalem, en Bogotá, descansando así de cinco meses de enfermedad, cirugías y padecimiento. Los dos únicos hijos del hombre nacido hace 80 años en Buenaventura, no pueden evitar las lágrimas, pero la esconden con una sonrisa que se les marca cada vez que hablan del ‘Jefe’, como era conocido en el mundo del fútbol. Ellos saben que fue un ídolo embajador, pero tienen claro que son sus dos primeros fanáticos, pues recibieron sus enseñanzas, su ejemplo; fueron testigos de su alegría y su fuerza para superar cualquier adversidad.

“Por fin van a estar juntos mis viejos. Mi padre descansa ya y se va a encontrar con mi madre (María Teresa) en el cielo. Es una tristeza no tenerlos todavía con nosotros, pero mi padre se va tranquilo, dejando una huella en el fútbol colombiano y eso nos hace sentir muy orgullosos”, le aseguró Luis Emilio Mosquera, el menor de los hijos de Senén, a FUTBOLRED.



Aunque es un histórico del cuadro albiazul, en la familia de Senén lamentan que en la institución bogotana se hayan olvidado de él, y más en los momentos que vivió en el último tiempo, con una enfermedad a cuestas, que deparaba grandes gastos y que no eran fácil de costear. “Millonarios nunca le colaboró a mi papá. Esa traición le dolió hasta sus últimos días”, cuenta Luis Emilio, de 42 años y que estuvo a punto de seguir los pasos de Senén bajo los palos.



Si bien Mosquera dio todo por la institución embajadora, defendió como nadie al azul y jugó 202 partidos con ese equipo, su corazón era rojo y blanco. “No sé si muchos lo saben, pero mi papá era hincha de Santa Fe. Todo porque admiraba a Julio ‘Chonto’ Gaviria; incluso usó mucho tiempo un buso que era similar al de Gaviria”, confesó Luis.



Mosquera amó a Millonarios, porque le dio brillo a su carrera y el arquero le retribuyó con títulos. A su izquierda, Luis Emilio, su único hijo varón. Foto: Archivo particular

Detrás del arquero, había un gran salsero. “Mi papá fue un pionero, porque abrió el primer bar de salsa en Bogotá. El Bar Mozambique, que creó a finales de los años sesenta. Después tuvo otro, que se llamó La Fania -como la famosa orquesta-, ambos en Chapinero. Le gustaba mucho la Sonora Matancera, los boleros de Alberto Beltrán, Roberto Ledesma y Miltiño”.



Pero no era solo el gusto por la salsa, el chocoano de corazón fue músico. Fue bongosero de los buenos, e incluso estuvo en la tarima del 2º Festival de Salsa al Parque, en la capital, con la Arista Son, orquesta de Aristaco Perea, nombre que solo los especialistas en el ritmo antillano identifican.



Su fanatismo por la salsa lo convirtió en un coleccionista extraordinario. En su casa llegó a tener más de 1.000 discos, joyas musicales que poco a poco se fueron desvaneciendo debido a algunos sobresaltos económicos y a su enfermedad en el último tiempo. “Tuvo que costear muchos gastos, primero los de la casa, en una época que no tuve trabajo; y últimamente con los altos costos de su enfermedad. Nosotros, con mi hermana, siempre estuvimos al tanto de él, pero no era suficiente y él tuvo que ir vendiendo sus últimos discos. El fútbol, Millonarios en especial, se olvidó de él y no le ayudó cuando más lo necesitaba”, fue el desahogo de Luis Emilio.



Senén junto a uno de los cantantes del Gran Combo de Puerto Rico. Foto: Archivo particular

La percusión era uno de sus fuertes, como buen salsero. Foto: Archivo particular

Senén era un deportista nato. Cuenta su hijo que aparte del fútbol Senén fue boxeador, beisbolista y basquetbolista. Siempre entregó lo mejor de él en cada disciplina, pues respetaba el deporte. Mosquera no se quedó con su carrera de futbolista. También fue profesional en la academia. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre.



Este lunes será velado y el martes será cremado acompañado de su familia y amigos; así como seguramente los agradecidos y nostálgicos hinchas de Millonarios, que jamás olvidarán a Senén, el arquero que recibió la oportunidad de Gabriel Ochoa Uribe y que no falló en el arco albiazul.





Juan Pablo Arévalo

Periodista de Futbolred

juaare@eltiempo.com

En Twitter: @ArevaloJuanP