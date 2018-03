Orden de captura contra Gerardo Pelusso por llamar 'gordo' a Chilavert

La medida fue tomada por la jueza penal de sentencia, Sandra Farías, después de que el entrenador calificó de "gordo chanta y sinvergüenza" a Chilavert en declaraciones a una radioemisora de Uruguay siendo técnico del Independiente de Santa Fe de Colombia, según informó Ovación de Uruguay.



En declaraciones a la radio Sport 890, el DT cuestionó que la Fifa no incluyera a Diego Godín (Atlético de Madrid) en la lista de candidatos al mejor zaguero del mundo.



"Chilavert es uno de los que hizo la lista de FIFA de los mejores jugadores. Pregúntenle a ese gordo chanta por qué no está Diego Godín", había dicho Pelusso.



Chilavert pidió una indemnización de unos 450.000 dólares.



La abogada Bettina Legal, representante legal de Pelusso, anunció que su cliente no se presentará ante la justicia paraguaya.



Además, el Deportivo Cali publicó un comunicado en su Twitter en el que dicen que los problemas legales del uruguayo no afectarán el proceso y su estadía en la parte técnica del cuadro azucarero.