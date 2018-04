El mensaje de la esposa de Omar Pérez tras la salida de Gregorio 

La esposa de Omar Pérez, Natalia Gueren, publicó un mensaje en su red social, Twitter, tras la salida de Gregorio Pérez del banquillo de Independiente Santa Fe.

El jugador argentino no tuvo espacio en la nómina del entrenador uruguayo y terminó saliendo a Patriotas de Boyacá tras no ser renovado su contrato en Santa Fe. Además, el '10' manifestó en ese momento que todavía tenía fútbol y juego para darle a Santa Fe, pero que no iba a tener minutos en el equipo.



"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene", dice la imagen publicada por la argentina.



Para bien o mal, la salida de Omar Pérez de Santa Fe benefició su fútbol, pues ha disputado varios partidos con Patriotas y ha tenido grandes encuentros con el club. Además, el equipo de Tunja se encuentra séptimo con 23 puntos, a quinto del líder: Nacional.