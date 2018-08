¡No aguantaron la sustitución!: Algunos de los enfados más recordados

El pasado miércoles, el colombiano Mateus Uribe, tuvo una reacción agresiva al ser sustituido en el partido América vs. León, por la Liga de México. Este episodio se sumó a los enojos de jugadores como James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez o Mario Balotelli, quienes al igual que el antioqueño, no pudieron disimular su disgusto tras la orden de sus técnicos.

Mateus Uribe



La razón de revivir este listado fue el enojo del volante de la Selección Colombia, quien no soportó ser sustituido en un encuentro por la Liga MX y al llegar al banquillo se descargó con lo primero que encontró.

El colombiano Mateus Uribe (#ClubAmérica) hizo berrinche al salir del campo al minuto 53’ en la derrota de las Águilas vs Club León.



James Rodríguez



El '10' de la Tricolor nunca pareció encajar en el planteamiento de Zinedine Zidane, durante el tiempo que vistió la camiseta del Real Madrid. En un partido de Liga contra Leganés, el francés decidió cambiarlo a pesar que había convertido un gol y se había destacado en el juego, por lo que el cucuteño estalló en el banquillo.



James Rodriguez

Reacción del colombiano al ser sustituido.

Cristiano Ronaldo



El actual ganador del Balón de Oro ha tenido tres ocasiones en las que manifestó su descontento por el cambio, una en su última temporada con Manchester United y otras dos cuando ya hacia parte del Real Madrid, como en el encuentro frente a Las Palmas por Liga, en el que se notó su evidente molestia con Zidane.

Cristiano Ronaldo

Reacción del portugués al ser sustituido.

Mario Balotelli



El excéntrico delantero italiano protagonizó un episodio bastante polémico cuando era jugador del Manchester City. En un partido de pretemporada, Roberto Mancini decidió cambiarlo tras una pifia cometida en una jugada de ataque y Balotelli no reaccionó de la mejor manera.



Mario Balotelli

Reacción del italiano al ser sustituido.

Ángel Di María



En España se armó una polémica tras el gesto del argentino cuando fue sustituido en un partido de Liga, entre Real Madrid y Celta de Vigo. Di María, en medio de abucheos, se agarró sus partes intimas antes de salir del terreno de juego.

Ángel Di María

Reacción del argentino tras el cambio.

Dani Alves



En un encuentro entre Barcelona y Manchester City por Champions League, el brasileño explotó con el cuerpo técnico tras la decisión de Luis Enrique de cambiarlo al comienzo del segundo tiempo.

Dani Alves

Reacción del brasileño tras el cambio.

Arjen Robben



Carlo Ancelotti decidió sustituir al holandés en un encuentro del Bayern de Múnich por Bundesliga y este se desquitó con todo el que se encontró de camino al banquillo, aunque sus compañeros se lo tomaron en una tónica divertida.



Arjen Robben

Reacción del holandés tras ser sustituido.

Luis Suárez



En un partido por la Copa América Centenario entre Uruguay y Venezuela, el delantero no se enfadó por ser sustituido sino por no haber ingresado al encuentro. Los charrúas iban un gol abajo de la Vinotinto y Óscar Washington Tabárez no quiso mandar a Súarez al campo de juego, por lo que este respondió con insultos y pataletas.