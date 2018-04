La historia de Laura, la arriesgada hincha que se tomó un video con James Rodríguez

El 14 de noviembre de 2014, en el estadio Craven Cottage de Londres, Colombia venció 2-1 a Estados Unidos en el quinto juego amistoso de la Tricolor después de haber dejado huella en el Mundial de Brasil. Esa fría noche inglesa, miles de colombianos acompañaron a la Selección y vivieron una auténtica fiesta patria; y entre esos aficionados, una niña de solo 12 años se quedó con las ganas de meterse al campo de juego para saludar a James Rodríguez, su ídolo.

Cuatro años después, Laura Nicole, ya con 16 años de edad, compró las entradas para la vuelta de la Selección en su amistoso contra Australia en el mismo campo del Fulham, y le dijo a su madre, Gabriela, que esta vez iba a perder el miedo y se iba a saltar las barreras de la logística para estar cerca de James y de los jugadores de la Tricolor. “Pensé que no había creído”, dice la joven; mientras que su madre confesó: “Sí le creí, tanto que me fui a orar al baño del estadio, para que no me maltrataran a mi hija”.



Esa es la primera anécdota de Laura Mora Garcés, quien nació en Inglaterra pero tiene el sabor colombiano de su familia, en conversación con FUTBOLRED, quien la contactó para hablar del momento en que saltó a la cancha, finalizado el juego -que terminó 0-0-, para saludar al ‘10’, grabar un video y luego salir a correr para evadir el cerco de los hombres de seguridad del evento.



“Claro que tuve nervios antes de intentar invadir el campo, pero soy de las que pienso que la vida es para vivirla, que vale la pena arriesgarse para hacer lo que te hace feliz; además, no siempre vemos a los jugadores que nos hacen sentir el orgullo de ser colombianos”, continuó Laura en perfecto acento español.



Su madre, quien acompañó la conversación de la menor, es caleña y siempre ha velado porque Laura y sus demás hijos, mantengan el sabor, las costumbres y el amor de patria, a pesar de estar a más de 8 mil kilómetros de distancia.



“Estuve en Cali en diciembre del año pasado. Viví la Feria y me encanta la música salsa. Soy colombiana pura, a pesar de no haber nacido allá. En nuestra casa no falta la bandera tricolor y el café”, añadió la prometedora actriz, que ya empieza a hacer sus pinitos como extra en producciones británicas.



La colombo-inglesa, hincha del Manchester United, recuerda que al salir a correr estaba muy nerviosa, pero al ver tan cerca a los futbolistas se emocionó y se envalentonó para pedirle una foto a James.



“La verdad estaba muy emocionada y me dieron nervios al ver a James, le pedí una foto pero vi que el teléfono estaba en video. Tenía poca batería, se iba a apagar, por fortuna alcancé a sacar el video”, aseguró Laura Nicole, quien sintió angustia cuando empezó a seguirla un agente de logística “tan gigante”.



“Yo mido 1,53 mts, creo, y él era casi de dos metros. Me cogió antes de que pasara la valla de publicidad, me sostuvo de una pierna, y la gente me apoyó para que me soltaran, aunque la verdad pensé que me iban a detener o me iban a multar, sentí miedo, pero después pensaba que esto no tenía precio”, apuntó entre sonrisas la hermana menor de Raúl, Anyélica y Jean.



Fue por pasión, no por fama



“Antes de subir las fotos y el video en el estadio, tenía unos 10 mil seguidores en Instagram. Y con las publicaciones que han sacado en tantos medios, hoy tengo 36 mil seguidores. Imagínate la locura. Yo la verdad no pensé que iba ser tan viral; pero mi meta y mi sueño era abrazar a James, estar cerca de Falcao y todos en la Selección, ellos son un motivo de orgullo, de pasión, no lo hice por ganar fama, como algunos creen”, dijo la joven y apasionada hincha colombiana.



Finalmente, Laura Nicole, quien se ganó la atención de Carlos la ‘Roca’ Sánchez por su velocidad, le mandó un mensaje a James y los futbolistas de la Selección: “A donde vayan a jugar, en cualquier parte del mundo, ellos llevan un pedacito de nuestro país. Llevan esa alegría a los que estamos lejos del país, nos emocionan, nos hacen vivir un gran ambiente en donde jueguen, porque los apoyamos de corazón. Si pudiera regresar el tiempo les diría cuánto los quiero y cuánto les agradezco por darnos esa felicidad, aunque esa noche parecía loca de la felicidad”.



