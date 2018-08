Jugador africano confiesa que su madre fue sacrificada en un rito

Shiva N'zigoy es un futbolista de Gabón, que fue parte de la Selección de Francia y jugó cinco temporadas en la Liga 1, en equipos de primera como Nantes. Sin embargo, esa información no dice mucho frente a lo que ha confesado en los últimos días respecto de su niñez, su familia e inclusive su vida sexual.

N'Zigoy está actualmente retirado y asiste a una iglesia evangélica en la cual ha hecho una serie de confesiones que perturban al mundo del fútbol, tal como ha quedado claro en distintos medios franceses y otros españoles, como el diario As, que han hecho eco de la noticia.



"Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual, lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar en mi carrera futbolística”, dijo el jugador en un video que fue publicado por el periodista de Gabón, Freddhy Koula.





Grand espoir #gabon-ais et du @FCNantes aux début des années 2000, Shiva Nzigou avoue dans une vidéo (confession):



Avoir réduit son âge de 5 ans

Avoir couché avec des hommes et sa soeur

Sacrifié sa mère, pour qu'il réussisse dans le #foot



Combien en sont passé par là?#Afrique pic.twitter.com/9G4ceSekZW — Freddhy Koula (@FreddhyKoula) August 16, 2018

Video confesion

Shiva N'Zigou

El acto de sinceridad del africano no se detuvo en el sacrificio sino que incluyó la confirmación de una sospecha permanente en muchos de los jugadores procedentes de África: la verdad sobre su edad.



"Tengo cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia", dijo N'Zigoy.



En su relato, el futbolista retirado dijo también que mantuvo relaciones sexuales con familiares, entre ellos su hermana y una tía, y que también mantuvo una relación homosexual con uno de sus amigos.