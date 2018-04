El 'Tino' defiende a Armani de Marcos Díaz: 'Ese payaso está ardido'

Faustino Asprilla volvió a mostrar el respaldo y el respeto que tiene por Franco Armani, quien se ídolo en Nacional y actualmente es figura en River Plate. El exjugador de la Selección Colombia entró en la polémica de una convocatoria para el argentino a su selección.

Me da risa que un perdedor como Marcos Díaz pretenda menospreciar a un crack como Armani. Todavía está ardido por la eliminación de Libertadores. El día que ese payaso gane el 1% de lo que ha ganado Armani o que juegue en un equipo que sea la mitad de lo que es Nacional, hablamos pic.twitter.com/t8KLIIiuoa — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 26 de abril de 2018

Y es que hace algunos días, Marcos Díaz, guardameta de Huracán, señaló que Armani estaba siendo inflado por la prensa de su país, pues sus buenas atajadas en el equipo millonario lo han puesta en boca de muchos para que sea llamado a la selección



"Con Armani me crucé un par de veces en Copa Libertadores, cuando a nosotros nos robaron. De hecho, ellos tuvieron muchos partidos dudosos en los que fueron beneficiados y si no pasaban esas cosas con los árbitros no sé si se estaría hablando de él en estos momentos", dijo Díaz a 'Por siempre Globo', programa especializado en Huracán.



Frente a esto, Faustino Asprilla entró en defensa del arquero de Nacional y recalcó que está "ardido" por aquel partido y recordó cada uno de los goles que celebró el verdolaga en la fase de grupos y, posteriormente, en los octavos de final.