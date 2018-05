‘Medellín se destaca como un equipo goleador‘: Yairo Moreno

Deportivo Independiente Medellín goza de buen presente y quiere demostrarlo este jueves cuando reciba a Sol de América, por la vuelta de la primera fase en la Copa Sudamericana 2018. Para lograr el segundo objetivo del semestre, deberá revertir el 0-2 sufrido en Asunción.

Una de las cartas fuertes que tiene Ismael Rescalvo para ganar este duelo es Yairo Moreno, el volante oriundo de Necoclí pasa un gran momento con goles y buen fútbol, es el distinto que le imprime alegría y talento al ataque poderoso. Previo al duelo contra los paraguayos, Moreno confía en hacer una gran actuación.



“Hay que ser inteligentes, atacando los espacios que nos dejan. Sabemos que es un resultado complicado, pero no imposible”, resaltó Moreno quien tuvo descanso el pasado domingo para llegar fresco y con todas las pilas cargadas.



Yairo le aporta buen juego y goles de todas las facturas; de zurda, derecha, media distancia y hasta tiro libre, una vía que en Colombia está en extinción, pero que Yairo logró ‘desempolvar’ el pasado jueves frente al América de Cali.



“Hay que seguir trabajando, todavía no hemos ganado nada y será vital nuestro rendimiento en lo que viene. Contento por seguir marcando, los tiros libres se trabajan mucho y es importante que podamos aprovechar esa vía”, destacó.



En cuanto a su función de creativo, Moreno explicó que “en la mitad del campo, tengo muy buena visión y se me da muy bien llegar por dentro, me gusta asociarme y ponerles pases a los compañeros de adelante. Hay que trabajar y seguir por esta senda”.



Además, recordó la buena labor y el trabajo en equipo que realiza con sus compañeros Daniel Cataño y Andrés Ricaurte, con quien hace un triángulo de talento al servicio del rojo. “(Daniel) Cataño es un gran jugador, todos los sabemos, al igual que (Andrés) Ricaurte. Con nosotros tres comienza el juego del equipo, manejamos bien la pelota y es fundamental para tener un buen ataque”.



Finalmente, ponderó el trabajo de los atacantes escarlatas, no es casualidad que Medellín acumule 32 goles en el semestre, otro condimento para confiar en la remontada continental. “Hay que tener confianza, eso nos sirve para seguirnos destacando como un equipo goleador, tenemos a Germán (Cano) que es el goleador del equipo, Leo Castro viene haciendo goles, (Juan Fernando) Caicedo también está marcado, yo estoy marcando también. Todo eso nos motiva para seguir adelante”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín