Así quedaron los dieciseisavos de final de la Copa Suramericana 2018

La Copa Suramericana definió este lunes sus cruces de dieciseisavos de final, en la que Santa Fe, Millonarios, Junior y Deportivo Cali conocieron sus rivales. El embajador fue el principal favorecido, pues siempre cerrará en El Campín sus llaves, incluso llegando a una hipotética final.



Millonarios fue el primer equipo del bombo 1, así que siempre iniciará sus cruces empezando como visitante y definirá como local. Su rival será el General Díaz, de Paraguay.



¡Para Paraguay! 🇵🇾 Nuestro rival en los 16vos de Final de la Conmebol @Sudamericana es General Díaz. La serie inicia en el estadio Gral. Adrián Jara en Luque y cerrará en El Campín en Bogotá. #AUnaSolaVoz pic.twitter.com/gLasBa9Ju0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 5 de junio de 2018

Por su parte, Deportivo Cali enfrentará a Bolívar, de Bolivia, comenzando en Palmaseca y terminando la llave en La Paz.



Entretanto, Atlético Junior enfrentará a Lanús, de Argentina, con la posibilidad de cerrar su duelo en el Metropolitano, de Barranquilla.



Finalmente, Independiente Santa Fe visitará al Rampla Juniors uruguayo, y luego cerrará la fase en Bogotá.



Las llaves de dieciseisavos de final comenzarán en la semana del 17 de julio. La final de la Copa Suramericana está programada para el 5 y 12 de diciembre.



Estas son las llaves de la Copa Suramericana 2018



General Díaz (Paraguay) vs. Millonarios (Colombia)

Nacional (Paraguay) vs. Botafogo (Brasil)

Sol de América (Paraguay) vs. Nacional (Uruguay)

Sao Paulo (Brasil) vs. Colón (Argentina)

Boston River (Uruguay) vs. Banfield (Argentina)

Fluminense (Brasil) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

Atlético Paranaense (Brasil) vs. Peñarol (Uruguay)

Deportivo Cali (Colombia) vs. Bolívar (Bolivia)

Liga Deportiva de Quito (Ecuador) vs. Vasco da Gama (Brasil)

Caracas FC (Venezuela) vs. Sport Huancayo (Perú)

Deportivo Cuenca (Ecuador) vs. Jorge Wilstermann (Bolivia)

Defensa y Justicia (Argentina) vs. El Nacional (Ecuador)

Lanús (Argentina) vs. Junior (Colombia)

San Lorenzo (Argentina) vs. Deportes Temuco (Chile)

Bahía (Brasil) vs. Atlético Cerro (Uruguay)

Rampla Juniors (Uruguay) vs. Independiente Santa Fe (Colombia)



Así quedó el cuadro de competencia hasta llegar a la final de la Copa Suramericana