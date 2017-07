Santa Fe clasificó con lo justo en Suramericana: 1-0 a Fuerza Amarilla

0







Independiente Santa Fe se clasificó este martes a los octavos de final de la Copa Suramericana, tras vencer 1-0 a Fuerza Amarilla, de Ecuador. El conjunto 'cardenal' avanzó de ronda con un marcador global de 2-1.

El equipo albirrojo fue acorde a sus realidades y sus carencias. En la defensiva y en la línea de marca impuso su jerarquía y no pasó mayores problemas. Sin embargo, para crear jugadas y atacar, al 'expreso' le costaba por la falta de sus habituales titulares.

No había ideas claras. Juan David Valencia y Kevin Salazar no se encontraban y no podían alimentar a Jorge Obregón, el único delantero en punta. Además, el rival propuso muchas veces el duelo físico y, si no lo ganó, si pudo bloquear las intenciones del local.

Pese a las adversidades, Santa Fe siempre fue superior a Fuerza Amarilla. No pasó problemas atrás y, poco a poco, se las ingenió para abrir espacios y atacar el arco contrario. La más clara fue tras un centro de Dairon Mosquera y un cabezazo de Obregón, que tenía más intención de buscar a Perlaza que de anotar.

Para la parte complementaria, el técnico Gregorio Pérez entendió que hacía falta más presencia en el mediocampo y que había que acompañar a Kevin Salazar. Así, tras el mal rendimiento de Carlos Arboleda, lo sacó, metió a Omar Pérez y retrocedió a Juan Daniel Roa a la banda derecha.

Santa Fe encontró mucha más alegría y dinámica en el ataque. El '10' buscó y habilitó con dos buenos pases a Obregón, quien mostró ganas y buenos movimientos, pero dejó ver que le hacía falta fútbol y cabeza fría para decidir correctamente. La pelota aérea también se recuperó y Juan David Valencia tuvo una opción, pero no logró cabecear con claridad.

Si bien las jugadas de ataque crecieron, el balón detenido se convirtió en la mejor arma de Santa Fe. Omar Pérez buscó en repetidas ocasiones a sus compañeros, e incluso tuvo la suya, pero el arquero colombiano Luis Fernández reaccionó a tiempo y evitó la caída de su portería.

El equipo 'cardenal' encontró el gol en los instantes finales. Javier López remató de cabeza tras un centro de Omar Pérez y logró vencer al golero de Fuerza Amarilla.

Los de Gregorio Pérez cumplieron el principal objetivo: clasificar a la siguiente fase del torneo internacional.

Redacción Futbolred