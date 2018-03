El sueño de la Suramericana acabó para América: perdió 0-3 con Defensa y Justicia

América de Cali no supo mantener la ventaja del juego de ida en Argentina (1-0) y este jueves cayó derrotado por 0-3 por Defensa y Justicia en el Pascual Guerrero. Los escarlatas quedaron eliminados de la Copa Suramericana.

El partido para los conducidos por Jorge da Silva fue para el olvido. Una primera parte muy pobre en cuanto al juego, poca creación en el ataque. Ninguna opción clara para los delanteros: Cristian Martínez Borja y Félix Micolta.



Por su parte, el conjunto argentino se mostró más que ordenado y desde el pitazo inicial se fue al frente en pro de lograr la paridad en el global, con un Fabián Bordagaray y Fernando Márquez como los más incisivos.



Precisamente fue Márquez el que abrió la cuenta en el Pascual. Cobro de tiro libre, potente, por el encima de la barrera y golazo. Bejarano se quedó estático y en 14 minutos, Defensa lograba lo que fue buscar desde el comienzo: un tanto tempranero.



Tras el gol del club argentino, el América intentó hacerse con la pelota, no obstante, el visitante hacía presión y no permitía que los escarlatas dieran más de tres toques seguidos. Además, los hombres de Vojvoda eran prácticos a la hora de manejar los tiempos.



Lo poco del local en la primera etapa fue un intento de Kevin Ramírez por el sector izquierdo. El uruguayo envió un pase a ras de piso, pero antes de que conectara Micolta, Lisandro Martínez se anticipó para enviar el balón al tiro de esquina. También se aproximó con un tiro libre de Juan Camilo Angulo, que pasó por encima del arco custodiado por Luis Unsain.



Para la segunda parte, el América intentó cambiar el chip, en busca de lograr el empate e irse arriba en el global. Pero Defensa y Justicia, así como en la primera parte, seguían con su buena cobertura y la presión alta.



A los 6 del complemento llegó la oportunidad más peligrosa para el escarlata en pro de lograr la paridad. Cobro de costado de Juan Camilo Angulo al centro del área y la pelota fue conectada por Micolta. El cabezazo del número 20 pasó cerca al poste derecho de Unsain.



El club verde amarillo respondió en contraataque con Tomás Pochettino, quien se animó de media distancia, mas su intento salió desviado de la portería de Bejarano. Eso era un aviso de lo que después venía para el visitante.



A los 20, llegó un nuevo ‘balde de agua fría’ para América. Leonel Mirando volvió a dejar en silencio al Pascual, luego de sacar un remate de media distancia y vencer la resistencia de Bejarano.



Con el 0-2, ‘Polilla’ da Silva hizo modificaciones en pro del descuento, envió gente al ataque como Darío Bottinelli y Yamilson Rivera, pero la pelota poco les llegó. Bottinelli generó una propia de media distancia, pero no fue más. Se mostraron muy desorganizados en el campo.



Al final, Nicolás Fernández volvió a anotar para Defensa y Justicia, que dejó al América por fuera de la Copa Suramericana.



Síntesis



América de Cali 0 – 3 / Defensa y Justicia de Argentina



América: Carlos Bejarano (5); Juan Camilo Angulo (4), Diego Herner (5), Anderson Zapata (5), Iván Vélez (5); Elkin Blanco (5), Avimiled Rivas (5), Cristian Dajome (4), Félix Micolta (4), Kevin Ramírez (4); Cristian Martínez Borja (4).

Cambios: Darío Botinelli (4) por Kevin Ramírez (9 ST), Yamilson Rivera por Avimiled Rivas (22 ST).

D.T. : Jorge Da Silva



Defensa y Justicia de Argentina: Luis Ezequiel Unsain (6); Mariano Bareiro (7), Alexander Barboza (7), Lisandro Martínez (7); Nahuel Molina (7), Leonel Miranda (7), Tomas Pochettino (7), Christian Almeida (7); Ciro Rius (7), Fernando Márquez (7), Fabián Bordagaray (7).

Cambios: Nicolás Fernández por Fernando Márquez (28 ST), Fernando Elizari por Tomas Pochettino (37 ST), Horacio Tijanovich por Fabián Bordagaray (40 ST).

D.T.: Juan Pablo Vojvoda.



Goles: Fernando Márquez (14 PT), Leonel Miranda (20 ST), Nicolás Fernández (39 ST), por Defensa y Justicia.



Amonestados: Kevin Ramírez (7 ST), Cristian Martínez Borja (16 ST), en América. Fernando Márquez (21 PT), en Defensa y Justicia.



Expulsados: no hubo.



Figura: Fernando Márquez (7).



Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.



Asistencia: 18.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada



Árbitro: Ulises Méreles (Paraguay) (7).



Partido: bueno.



Redacción Futbolred

Síntesis de Juan Antonio Bernardi