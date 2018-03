Las cinco razones de la eliminación de América de la Suramericana

América de Cali viene arrastrando una crisis de resultados durante las últimas dos semanas. En la liga local cayó categóricamente frente a Nacional y Millonarios, mientras en la noche del jueves, en un partido que tenía para enderezar el caminado y recuperar la confianza de su afición, salió vapuleado en el Pascual 0-3 por Defensa y Justicia en la Suramericana.

Tras casi 9 años sin mostrarse a nivel internacional, el escarlata quedó fuera del campeonato por un club menor del fútbol de Argentina.



A continuación, le presentamos las razones de la eliminación de América de la Suramericana y de la crisis en la que se ve envuelto.





1. Refuerzos:



El conjunto escarlata contrató jugadores en varias posiciones, en las cuales se requería. En el semestre anterior eran fuertes en defensa, pero débiles en la ofensiva. Por esto, este 2018 la apuesta era tener variantes en la delantera y mantener la firmeza en el fondo.



No obstante, los futbolistas que arribaron no han logrado encajar en lo que quiere Jorge da Silva; los jugadores presentan un bajo rendimiento en lo individual y eso influye en lo colectivo. Para esta Liga I y Copa Suramericana arribaron futbolistas como Félix Micolta, Cristian Dájome, Carmelo Valencia, Yamilson Rivera, Kevin Ramírez, Avimiled Rivas, Pablo Armero, Harrison Canchimbo, Jefferson Cuero y Danilo Arboleda.



2. ‘Celos’ dentro del vestuario:



Aparentemente, se han presentado escenas de celos entre los futbolistas que recién llegaron para esta campaña y las ya figuras establecidas en la institución escarlata.



Es por eso, que salieron a la luz pública algunas declaraciones de Cristian Martínez Borja, en las que manifestó que los directivos no lo trataban bien y que se quería ir del América a mitad de año.



América tuvo un partido para el olvido frente a Defensa y Justicia. Lució desorganizado. Foto: SANTIAGO SALDARRIAGA/CEET

3. Crisis económica:

La semana anterior existió un intercambio de declaraciones entre el DT, ‘Polilla’ da Silva, y el presidente Tulio Gómez. La máxima cabeza del conjunto rojo del Valle afirmó que “para este segundo debo de bajar el costo de la nómina, pues en el 2017 tuvimos un déficit de 7.000 millones de pesos”.



Esas afirmaciones no habrían caído del todo bien al timonel uruguayo, que agregó que las palabras de Gómez podían afectar el rendimiento del equipo.



4. Afición:



En los últimos partidos de local, América no ha contado del todo con el acompañamiento de su afición, que el año anterior llenaba con frecuencia.



FUTBOLRED pudo conocer que una de las razones por las que bajó la asistencia en el Pascual es por la exigencia del enrolamiento de hincha y la solicitud de documentos de identidad a la entrada del escenario deportivo.



América de Cali ha venido en declive en los últimos partidos. Foto: Santiago saldarriaga/ceet

5. Credibilidad:



Otro de los temas que se ha escuchado con insistencia en la capital del Valle del Cauca, es que los jugadores habrían perdido la credibilidad y la confianza del cuerpo técnico, que ahora encabeza el charrúa Jorge da Silva.





Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @BernardiFutbol