Cali ultima detalles para jugar contra Liga de Quito por Suramericana

La Conmebol oficializó apenas el pasado viernes que el partido de ida de los octavos de final de la Copa Suramericana entre el Deportivo Cali y Liga Deportiva Universitaria de Quito se disputará el próximo miércoles, lo cual no solo molestó al técnico verdiblanco, Gerardo Pelusso, sino que obligó a los directivos caleños a conseguir un vuelo chárter para viajar este martes a la capital ecuatoriana.

El estratega charrúa afirmó en rueda de prensa, tras igualar 0-0 con Millonarios en Bogotá, por la quinta fecha de la Liga II-2018, que “no solo estábamos jugando este partido, sino que estábamos pensando en el del miércoles, en una decisión que no comparto para nada de la Conmebol, pone un partido y nosotros no somos magos, nos avisan el viernes al mediodía que tenemos que viajar a Quito para jugar el día miércoles, y después de enfrentar a este gran rival (Millonarios) tenemos que hacer maravillas para llegar a Cali y luego a Quito para jugar por Copa Suramericana, y nosotros tenemos muchos defectos, pero desorganizados no somos, y eso a mí no me gusta, me parece que está muy mal, quiero que los periodistas revisen si a los equipos brasileños les pusieron que tienen que jugar a cuatro días”.

Por ello, una vez concluido el juego en El Campín, el conjunto vallecaucano se desplazó a Cali y este lunes festivo realizó trabajos diferenciados con toda la plantilla: recuperación para quienes actuaron el domingo y entrenamiento con el resto del plantel en la Sede Campestre de Pance.



La duda está en la presencia del guardameta Camilo Vargas, quien salió con un problema muscular luego de hacer un saque ante Millos, y se espera su evaluación en Departamento Médico para evaluar la gravedad de la lesión.



El volante Macnelly Torres, quien entró en el segundo tiempo ante los albiazules, dijo sobre el compromiso del miércoles ante Liga que “es un partido importante para el equipo, sabemos que es una fase de Suramericana en la que se tienen todas las posibilidades de ganar y esperamos poder sacar una ventaja en Quito este miércoles”.



Por su lado, Didier Delgado afirmó que “sabemos que es un gran rival, tiene jugadores muy rápidos por las bandas, son muy fuertes en el juego aéreo con el delantero grande que tienen (Juan Anangonó), pero estamos trabajando de la mejor manera, cada día estamos preparándonos para lograr grandes objetivos y con la ayuda de Dios esperamos que todo salga de la mejor manera”.



Sobre la fórmula para prepararse y poder correr todo el partido, sostuvo que “descansar, por allí cuando tengo la oportunidad siempre estar con mi familia, el descanso y la buena alimentación son importantes, eso me ha dado el plus para siempre estar bien en los partidos y poder ir y volver, espero seguir haciendo las cosas bien y cada día colaborarle más al equipo”.



Acerca de sí pondrá nuevamente a bailar a Gerardo Pelusso en Copa Suramericana: “Por ahí es importante para nosotros estar marcando, de hecho ya me dijo que quería volver a bailar y esperemos que con la ayuda de Dios vuelva a anotar y poder hacer bailar al profe. Todo el equipo se siente muy bien y lo estamos reflejando en cada partido”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces