'Pegó duro el gol en contra terminando el primer tiempo': J.J. Peláez

0







Deportivo Independiente Medellín perdió 2-3 con Racing Club (Argentina) en el encuentro de vuelta de la segunda fase de la Copa Suramericana y quedó eliminado del certamen internacional, por el 3-6 del resultado global a favor del conjunto orientado por Diego Cocca. El rojo desaprovechó la ventaja de dos tantos que tuvo en la etapa inicial.

“Eso de cambiar nómina el mismo día del partido… Antes el equipo jugó bien y vislumbra lo que va a ser. Si se tiene paciencia, será muy bueno. Si Medellín aguantaba una forma de jugar, hubiera hecho más goles, pero todavía se pone nervioso y comete errores individuales”, manifestó Juan José Peláez.

El director técnico hizo referencia en esa declaración a la salida confirmada de Andrés Mosquera para actuar con León (México), además del hecho de no poder contar con hombres como Santiago Echeverría, Danilson Córdoba y Juan Fernando Quintero, entre otros, al no estar inscritos en el listado de 30 elementos.

“El fútbol está lleno de detalles que marcan la diferencia: virtudes o errores individuales, pero no se trata de señalar a nadie. Me quedo con lo bueno y es que en lo colectivo se vio más seguro con la pelota, le cree más a la tenencia con dinámica y apertura de cancha. Pegó duro el gol terminando el primer tiempo y empezó bien el segundo”.

Y es que antes del penal que cometió Juan Camilo Saiz por una mano en el área y que cambió Maximiliano Cuadra por el empate parcial, Medellín estuvo cerca de la tercera anotación de la noche porque recuperó el esférico y se acercó a los predios del arquero Juan Musso. Esa diana y la expulsión de Édinson Toloza, enterraron las ilusiones.

“Yo sé para dónde voy y cómo voy. Sigo insistiendo en que la respuesta del equipo es lo que más seguridad me da: si no mostrara nada, ningún progreso y fuera refugiado o temeroso.... Eso me crea la fe y espero que la gente interprete eso. Hay que darle continuidad a la nómina para que coja vuelo”.

Peláez expresó que su deseo es que no partan más deportistas, ya que Leonardo Castro aseguró que estaba listo para escuchar ofertas “Espero que el dirigente entienda que el nivel futbolístico depende de mantener los jugadores. Entró plata por (Christian Marrugo), Mosquera y Cristian Nazarit; se puede aguantar la nómina”.

Redacción Futbolred

Medellín