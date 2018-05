Cali, con deuda pendiente en copas internacionales: ganar de visitante

Los números en condición de visitante en torneos internacionales no son favorables para el Deportivo Cali durante 14 años. El último triunfo como forastero del conjunto azucarero en torneos organizados por la Conmebol, se remonta a 14 años, 3 meses y 5 días sin conseguir una victoria.

Esta se dio el día 3 de febrero de 2004, cuando los dirigidos por Bernardo Redín vencieron a Coló Colo en su estadio por 2–3 e iniciaron con pie derecho su participación ese año, en la cual llegó hasta los cuartos de final y fue eliminado por River Plate.



Desde ese momento para acá, el onceno que dirige actualmente Gerardo Pelusso solo ha logrado conseguir dos empates en eventos internacionales, estos fueron en la Copa Suramericana 2014, 0-0 frente a UTC de Perú en Cajamarca, y después en la fase siguiente igualó 2-2 con Peñarol, en Montevideo.



Mientras tanto, los otros 14 compromisos a nivel internacional los ha perdido, cayó en la fase de grupos contra Bolívar y Boca Juniors 1-0 y 3-1, respectivamente. También, en octavos de final de final cayó en el minera de Bello Horizonte 2-1 vs. Cruzeiro y después caer doblegado en el monumental de Núñez por 1–0 en cuartos de final de la Copa Libertadores del 2004.



Para 2006, jugó la Libertadores y cayó vapuleado por Tigres de México, Católica de Chile y Corinthians de Brasil por 5–4, 2–1 y 3–0, respectivamente. En 2014, también por la Libertadores, el equipo azucarero fue derrotado en sus visitas a O’Higgins, Cerro Porteño y Lanús por 2–0, 3–2 y 1–0 respectivamente. En cuanto a su última participación en la Libertadores, no fue la más auspiciosa pues cayó goleado en cada uno de los encuentros jugados en condición de visitante: vs. Bolívar, Racing de Avellaneda y Boca Juniors por marcadores de 5-0, 4–2 y 6–2 en cada uno de esos cotejos.



Entre tanto, en la Copa Suramericana no ha sido diferente la suerte del conjunto vallecaucano durante el último tiempo, inclusive ha jugado a nivel internacional con equipos de Colombia a los cuales no ha logrado vencer. En 2005 jugó frente a Nacional en Medellín y cayó 2–0. Mientras que en 2008 se midió al América y en condición de visitante cayó doblegado por el mismo resultado. En 2009 fue el turno para jugar con Universidad de Chile y cayó 2-1.



En 2011 también se enfrentó con un compatriota, Independiente Santa Fe y en la capital de la república empató a un gol. En 2017 cayó en Asunción vs. Sportivo Luqueño 2–1, además de empatar en Barranquilla 1-1 con Junior..



En resumen general, Deportivo Cali ha jugado desde el 3 de febrero de 2004 en condición de visitante 21 compromisos, no consiguió ninguna victoria, empató en 4 ocasiones de las cuales dos fueron en tierras colombianas, además, cayó 17 veces incluidos los dos partidos contra Nacional y América. Recibió la suma 50 goles en contra y logró anotar sólo 19 anotaciones. Un paupérrimo rendimiento de 6.34% en condición de visitante.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali.

Twitter: @BernardiFutbol