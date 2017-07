'No sé cómo se comportaría DIM con la salida de otro titular': Peláez

0







Deportivo Independiente Medellín se entrena con la ilusión de darle vuelta a la serie de la segunda fase de Copa Suramericana contra Racing Club (Argentina), en la que está abajo 3-1. El conjunto que dirige Juan José Peláez continúa con el trabajo de reemplazar a Christian Marrugo y el timonel confía en que no se presenten bajas de último momento.

Sin embargo, aceptó que antes del viernes cuando se cierra la inscripción ante la Dimayor, podría llegar un elemento y marcharse otro. En la capital antioqueña se maneja la información de que Andrés Mosquera tiene una atractiva propuesta de México y que Aquivaldo Mosquera, quien se ejercita en el ‘poderoso’, sería su sustituto.

Peláez no habló de nombres propios, mas reconoció que él no contemplaba que se darían los cambios de las últimas semanas. “Uno no se imagina, pero el mercado del fútbol es así y entiendo a los dirigentes. Hay que esperar cómo transcurre el resto de semana”, manifestó el estratega.

¿Continúa en la búsqueda de refuerzos y contempla la salida de más futbolistas?

“Es un tema muy complicado: se sigue buscando un lateral y entiendo que económicamente ha sido muy difícil. Si se va otro jugador, sería una pata más que le sale al cojo. Ya hicimos un rediseño sin Marrugo y no sé cómo se comportaría el equipo con la partida de un titular”.

¿Por la necesidad del resultado, pensaría en iniciar con dos delanteros?

“Esa es la idea con Leonardo Castro y Édinson Toloza, pero Daniel Cataño se tiene que convertir en delantero. Tiene que venir la oxigenación por los dos costados con los laterales, Eduard Atuesta tiene que apoyar y Juan Fernando Quintero también debe ser ‘9’. Más que estar arriba, es llegar con esos jugadores desde atrás. Se debe sumar gente”.

Ese aspecto de que todos corran y se comprometan, ¿es el más importante?

“Es una parte y también jugar con inteligencia porque si Medellín divide el balón, va a perder. Se le ha insistido mucho a este grupo que tenga paciencia, pero la paciencia hace parte de la inteligencia: manejar la pelota y que el equipo trabaje mucho la creación de los espacios con la pelota a ras de piso y los de arriba pivoteando porque si se desesperan y tiran pelotazos, no nos va a ir bien”.

¿A Racing lo podría afectar el hecho que esté en plena pretemporada?

“Ojalá porque podríamos desgastarlo con el manejo de pelota. Va a ser un partido cerrado y hay que abrirlo con juego por las bandas. Cataño va a hacer diagonales y Juan Fernando tiene tendencia a ser derechista porque de ahí arranca a hacer la diagonal. Se le ha insistido para que en la zona central distribuya el juego. En Manizales nos inclinamos mucho para ese costado y necesitamos también usar el izquierdo”.

Redacción Futbolred

Medellín