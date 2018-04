'Queremos seguir demostrando que estamos para grandes cosas': Ricaurte

De buen presente en el rojo de la montaña, para Andrés Ricaurte es un momento especial encarar este duelo contra Sol de América, de Paraguay, por la primera fase de la Copa Suramericana 2018. Para el volante antioqueño conseguir un buen resultado en Asunción será fundamental para que Independiente Medellín pueda encaminar una gran campaña como la que hizo un par de años atrás.

“Queremos seguir demostrando que estamos para grandes cosas. Comenzar un torneo internacional es importante estar concentrados en estos partidos de ida y vuelta, no podemos dar ventaja”, expresó el volante.



Sobre el certamen continental, Ricaurte declaró que “los partidos en Copa no importa como lleguen los equipos, son distintos, donde cada uno quiere sacar lo mejor de su juego para imponerse. Debemos dar un plus y estar a la altura”.



En cuanto al juego aéreo típico en equipos como Sol de América y uno de los factores a mejorar en la escuadra poderosa, el volante explicó que “es un fuerte de ellos, nosotros debemos estar muy concentrados, lo que caracteriza el fútbol paraguayo es el juego aéreo, pero con nuestras condiciones podemos lograr buenos resultados”.



Además, se refirió a Pablo Zeballos, el delantero de paso fugaz por el fútbol colombiano y figura del conjunto guaraní. “Pablo (Zeballos) es un buen jugador, lo conocemos, sabemos que viene en una buena senda goleadora, pero nosotros debemos pensar en Medellín y en hacer un buen partido”, acotó Ricaurte.



Finalmente, Andrés se refirió a las dimensiones del estadio Luis Alfonso Giagni, fortín del equipo de Villa Elisa, además de la ausencia de Germán Cano y Daniel Cataño entre los viajeros poderosos. “Son dos jugadores muy importante, pero nosotros contamos con un equipo lleno de talento y con elementos que pueden reemplazarlos muy bien. Sobre la cancha, hay que jugar más rápido, ser intensos en el juego, el fútbol es igual en todo lado”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín