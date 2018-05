Medellín, por el partido perfecto y la remontada contra Sol de América

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves a Sol de América en partido de vuelta por la primera fase de la Copa Suramericana 2018, encuentro a disputarse desde las 7:45 p.m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Tras una mala noche en tierras paraguayas, para el rojo será vital demostrar ese poder goleador que ha tenido durante el semestre para seguir buscando ‘la otra mitad de la gloria’. Al frente tendrá a un complicado equipo guaraní que le bastará el empate o la derrota por la mínima para asegurarse en el certamen internacional en la siguiente fase.

Luego de clasificar segundos en la Liga I-2018, para el poderoso, la cita continental se convierte en uno de los objetivos trazados este semestre. Con lo mejor de su plantel, los conducidos por Ismael Rescalvo saldrán a la cancha en busca de una victoria abultada.



En cuanto a los convocados, el técnico español tendrá recuperados a Didier Moreno y Hernán Pertuz, jugadores que terminaron con molestias físicas el pasado jueves frente al América de Cali.



Uno de los jugadores que quieren marcar la diferencia en este duelo continental es Daniel Cataño, el volante pretende manejar los hilos del cuadro rojo.



“Es un partido que estamos por debajo del marcador, tenemos que ser muy inteligentes, tener esa frialdad para conseguir los goles. Estar tranquilos para remontarlo. Ellos tienen la ventaja, seguramente no se va a regalar, nosotros tenemos que estar pendientes para que no nos aprieten”, remarcó.



Además, el volante es positivo para hacer un gran juego. “Estamos confiando en Dios, en nuestro talento y no hay nada imposible. El equipo viene de mejor manera frente a ese partido. En Paraguay no tuvimos una buena noche, vamos a creer y a hacerlo de la mejor manera”.



Por su parte, el técnico Ismael Rescalvo tomó con calma la preparación del partido y confía en obtener un buen resultado para revertir y avanzar de fase. “Es un equipo que viene con ventaja, en los últimos partidos no ha tenido grandes presentaciones, pero fuera de casa es muy peligroso. Lo importante es nosotros alcanzar el nivel que queremos. A partir de ahí darle vuelta a la eliminatoria”.



Finalmente, para el ibérico “la intención es darle continuidad a los jugadores que han venido actuando, eso tiene que ver con los buenos resultados que estamos consiguiendo. El apoyo de los aficionados será fundamental, ojalá nos acompañen, es un partido complicado y necesitamos ese ‘plus’ para levantar la serie”, precisó.



Alineación probable



Independiente Medellín: David González; Jesús David Murillo, Jorge Segura, Hernan Pertuz, Sebastián Macías; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Daniel Cataño; Juan Fernando Caicedo, Germán Cano.

D.T.: Ismael Rescalvo



Sol de América: Gerardo Ortiz; Diego Vera, Federico Acuña, Gustavo Velázquez, Emilio Villalba; Aldo Vera, Marcos Duré, Martín Giménez, Rodrigo Ruiz Día; Pablo Zeballos y Ernesto Álvarez.

D.T.: Héctor Marecos.



Árbitro: Raphael Claus.



Estadio: Atanasio Girardot



Hora: 7.45 p.m.



T.V.: Fox Sports



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín